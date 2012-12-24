В Приморском крае избран председатель общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ

Первое заседание носило технический характер. Участникам совета предстоит принять регламентирующие документы, утвердить порядок работы, график проведения заседаний. Также участники совета определили круг первоочередных вопросов и направлений, которыми они будут заниматься. Это техническое обслуживание многоквартирных домов, реализация программы капитального ремонта жилого фонда, тарифы на коммунальные услуги. На ближайшее заседание совета будет вынесен вопрос акционирования краевых предприятий, работающих в сфере ЖКХ – КГУП «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал». Участники совета готовы заниматься вопросами точечной застройки, использования общедомового имущества, участия в программе энергосбережения.