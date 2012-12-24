В Приморском крае объявлен лидер финансовой неблагонадежности среди исполнителей коммунальных услуг

Кроме того, по итогам расчетов за ноябрь ООО «Лесной двор-1» г. Уссурийска, погасило задолженность в полном объеме, благодаря чему переместилось из антирейтинга на «Доску почета». Всего 225 добросовестных исполнителей коммунальных услуг Приморского края занесено на «Доску почета» энергетиков по итогам ноября текущего года.