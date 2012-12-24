В Приморском крае объявлен лидер финансовой неблагонадежности среди исполнителей коммунальных услуг

Более 3,6 миллионов рублей должны приморские жилищники филиалу ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» по итогам ноября 2012 года. Перечень исполнителей коммунальных услуг, ведущих напрямую расчеты с потребителями, при этом накопивших долги перед энергокомпанией за поставленный ресурс, и аккуратных плательщиков составлен в рамках ежемесячного проекта «Дальэнергосбыта».
Первую строчку антирейтингапо итогам расчетов за ноябрь с долгом 425 тысяч рублей занимает ООО «Лесной двор» г. Уссурийска. Вторым по финансовой неблагонадежности стало ТСЖ «Агма» г. Владивостока. Его долг составляет 381 тысячу рублей. Замыкает первую тройку неплательщиков ТСЖ «Жилкомхоз» пгт. Ярославский, не оплатившее энергетикам свыше 328 тысяч рублей.
Кроме того, по итогам расчетов за ноябрь ООО «Лесной двор-1» г. Уссурийска, погасило задолженность в полном объеме, благодаря чему переместилось из антирейтинга на «Доску почета». Всего 225 добросовестных исполнителей коммунальных услуг Приморского края занесено на «Доску почета» энергетиков по итогам ноября текущего года.
Напомним, проект «Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Приморского края» стартовал на официальном сайте ОАО «ДЭК» в октябре 2012 года. Он предусматривает ежемесячную публикацию списка должников среди ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний и списка добросовестных плательщиков этой категории потребителей электроэнергии. По итогам уходящего года энергокомпания назовет Лучших исполнителей коммунальных услуг, которые получат в подарок энергосберегающие лампы для установки в места общего пользования многоквартирных домов, сообщила газете "Золотой Рог" пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».
Газета "Золотой Рог".