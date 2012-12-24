zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморском крае объявлен лидер финансовой неблагонадежности среди исполнителей коммунальных услуг

24 декабря 2012, 11:53
Проект "Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Приморского края" стартовал на официальном сайте ОАО "ДЭК" в октябре 2012 года. Он предусматривает ежемесячную публикацию списка должников среди ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний и списка добросовестных плательщиков этой категории потребителей электроэнергии.
Сюжет
ЖКХ

Более 3,6 миллионов рублей должны приморские жилищники филиалу ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» по итогам ноября 2012 года. Перечень исполнителей коммунальных услуг, ведущих напрямую расчеты с потребителями, при этом накопивших долги перед энергокомпанией за поставленный ресурс, и аккуратных плательщиков составлен в рамках ежемесячного проекта «Дальэнергосбыта».

Первую строчку антирейтингапо итогам расчетов за ноябрь с долгом 425 тысяч рублей занимает ООО «Лесной двор» г. Уссурийска. Вторым по финансовой неблагонадежности стало ТСЖ «Агма» г. Владивостока. Его долг составляет 381 тысячу рублей. Замыкает первую тройку неплательщиков ТСЖ «Жилкомхоз» пгт. Ярославский, не оплатившее энергетикам свыше 328 тысяч рублей.

Кроме того, по итогам расчетов за ноябрь ООО «Лесной двор-1» г. Уссурийска, погасило задолженность в полном объеме, благодаря чему переместилось из антирейтинга на «Доску почета». Всего 225 добросовестных исполнителей коммунальных услуг Приморского края занесено на «Доску почета» энергетиков по итогам ноября текущего года.

Напомним, проект «Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Приморского края» стартовал на официальном сайте ОАО «ДЭК» в октябре 2012 года. Он предусматривает ежемесячную публикацию списка должников среди ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний и списка добросовестных плательщиков этой категории потребителей электроэнергии. По итогам уходящего года энергокомпания назовет Лучших исполнителей коммунальных услуг, которые получат в подарок энергосберегающие лампы для установки в места общего пользования многоквартирных домов, сообщила газете "Золотой Рог" пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

Газета "Золотой Рог".

#Новости#Долг за газ. Новак#Списание долгов#Агентство информации по энергетике Минэнерго США#Ядерная энергетика#ЖКХ#Долг#Геотермальная энергетика#Реструктуризация долга#Альтернативная энергетика#Энергетика#Низкоуглеродная энергетика#Долги потребителей#Долг Белоруссии#Департамент ЖКХ#Министерство энергетики#МКУ «Служба муниципального хозяйства в ЖКХ»#Долги по зарплате#Энергоэффективность и развитие энергетики#Водородная энергетика#Долги#Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО#Возобновляемая энергетика#Тарифы ЖКХ#Долг по зарплате#Атомная энергетика#Долг за газ#Комитет по энергетике#Приморье#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56