Во Владивостоке ООО "Мортранс" существенно сокращает количество судов и сотрудников

С 1 января 2013 года прекращается паромное сообщение с Чуркинской переправой, также с 1 марта не будут осуществляться пассажирские перевозки прибрежным транспортом на остров Русский согласно решению, принятому администрацией Владивостока.
В связи с этим ООО «Мортранс», занимающееся пассажирскими перевозками по этим направлениям, выводит из эксплуатации три теплохода: «Яков Бутаков», «Шторм» и «Муссон». Суда будут выставлены на продажу. Самое старшее из этих судов - «Муссон», этот теплоход служил Владивостоку с 1976-го года.
Штат компании с 1 января 2013 года будет состоять из 136 человек – ранее их было более 200. С 1 марта количество судов и персонала также будет существенно сокращено. В 2013 году «Мортранс» будет осуществлять рейсы только на острова Попова и Рейнеке.
За 2012 год, ставший последним по многим направлениям работы, флот «Мортранса» перевез около 700 тысяч пассажиров, сделал 7 тысяч рейсов и прошел 82 тысячи миль (эта цифра равна трехкратному расстоянию вокруг земного шара).
Напомним, в конце 80-х годов прошлого века прибрежный флот Владивостока состоял из 7 паромов, 11 теплоходов и четырех комет.
На 1 января 2013 года во Владивостоке останется три парома, два теплохода и одна комета, сообщила газете "Золотой Рог" Екатерина Черненко, пресс-секретарь ООО "Мортранс".