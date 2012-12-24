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Во Владивостоке по требованию прокуратуры провайдер ограничил доступ к экстремистским интернет-сайтам

24 декабря 2012, 17:56
В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока выявлен факт организации свободного доступа к трем интернет-сайтам, признанным экстремистскими и включенным в федеральный список экстремистских материалов.

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока выявлен факт организации свободного доступа к трем интернет-сайтам, признанным экстремистскими и включенным в федеральный список экстремистских материалов.

В связи с чем, ООО «Владлинк» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремизму, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате вмешательства прокуратуры доступ к указанным в представлении экстремистским интернет-сайтам ограничен, сообщила газете "Золотой Рог" прокуратура Приморского края.

#Новости#Интернет#Экстремизм#Изоляция интернета#Приморье#Общество
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