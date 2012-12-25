20% акций Дальневосточного морского пароходства "уплыли" в офшор

Группа "Сумма" объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин МАГОМЕДОВ.