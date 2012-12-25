zr.media
ГлавноеВсе новости

20% акций Дальневосточного морского пароходства "уплыли" в офшор

25 декабря 2012, 18:52
Компания Merbau Synergy Ltd. (Британские Виргинские острова) стала собственником 20,0003% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (Владивосток, базовая компания компания транспортной группы FESCO).

Компания Merbau Synergy Ltd. (Британские Виргинские острова) стала собственником 20,0003% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (Владивосток, базовая компания компания транспортной группы FESCO).

4 декабря 2012 года Merbau Synergy Ltd. приобрела 393 млн 705 тыс. 806 акций (13,3403% уставного капитала) ДВМП, 13 декабря компания получило право распоряжаться еще 196 млн 552 тыс. 053 акций (6,66% уставного капитала).

Напомним, что "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА продали 56% ДВМП группе "Сумма" и GHP-Group. Кому принадлежит Merbau Synergy Ltd. - не известно.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.

Группа "Сумма" объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин МАГОМЕДОВ.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

#Новости#Привилегированные акции Башнефть#Акции Роснефти#Акция протеста#Акции ТНК-BP#Акции Газпрома#Акции#Покупка Башнефть#Пакет акций#Акции Роснефть#Переход на единую акцию#Выкуп акций#Акция#Покупка активов#Всероссийская акция#Привилегированные акции#Выкуп акций миноритарных#Покупка#Всероссийская акция в защиту озера Байкал#Экономика#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56