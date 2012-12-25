Бизнес с социальным лицом: крупнейший нефтетерминал Дальнего Востока подводит итоги года

Юбилей предприятие встречало в состоянии глобальной реконструкции, что идет уже не первый год. В 2012-м на модернизацию нефтепирса, резервуарного парка, котельной, системы электроснабжения предприятия, пожарную сигнализацию зданий и прочие работы ушел 1 млрд рублей. В результате пирс расширен на 14 метров, после завершения всего комплекса работ будут установлены новые стендеры японского производства, а управление работами будет проходить централизованно, из операторского блока. Обновленные резервуары оснащены новейшими приборами контроля, включая автоматическое наблюдение за уровнем нефтепродуктов, управление задвижками и т.д., а главное, рассчитаны на хранение разных видов топлива, для того чтобы нефтетерминал мог маневрировать и не снижать потока грузооборота. К слову, в будущем году объем средств на реконструкцию будет еще больше и составит 1 млрд 500 млн рублей.