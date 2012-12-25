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Губернатор Приморского края знает, как привлечь население на Дальний Восток

25 декабря 2012, 11:46
По мнению главы региона, новым брендом Приморского края должны стать люди, которые здесь живут.

В сети интернет появился третий выпуск видеопроекта «Пять минут с губернатором». В ходе программы губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказывает о новом бренде региона, символах Приморья, а также о ностальгии по краю во время дальних командировок.

По мнению главы региона, новым брендом Приморского края должны стать люди, которые здесь живут, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Еще одна тема программы - привлечение населения на Дальний Восток, в частности, в Приморский край. Владимир Миклушевский отметил, что для этого необходимо выполнить несколько условий, одно из них – создание комфортных условий для жизни.

Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=AT8HlbrLLJA

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