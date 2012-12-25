Каникулы владивостокского завода Sollers продлятся 11 дней

"Соллерс - Дальний Восток" и ООО "Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda и Sollers) уходят на новогодние праздники согласно производственному календарю. Последним рабочим днем в уходящем году станет 29 декабря. Производство возобновит свою работу 10 января 2013 года", - cообщили "ЗР" в пресс-службе завода.