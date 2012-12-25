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Каникулы владивостокского завода Sollers продлятся 11 дней

25 декабря 2012, 19:19
Автомобильный завод Sollers во Владивостоке приостановит работу на новогодние каникулы с 30 декабря по 9 января включительно.

Автомобильный завод Sollers во Владивостоке приостановит работу на новогодние каникулы с 30 декабря по 9 января включительно.

"Соллерс - Дальний Восток" и ООО "Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda и Sollers) уходят на новогодние праздники согласно производственному календарю. Последним рабочим днем в уходящем году станет 29 декабря. Производство возобновит свою работу 10 января 2013 года", - cообщили "ЗР" в пресс-службе завода.

ООО "Соллерс - Дальний Восток" (100%-ная "дочка" Sollers) собирает 4 модели внедорожников SsangYong - Kyron, Rexton, New Actyon и Actyon Sports. 6 сентября 2012 года Sollers и японская Mazda открыли СП во Владивостоке.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

#Новости#Каникулы#Приморский авторынок#Дальний Восток#Бизнес
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