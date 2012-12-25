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Медведев потребовал 1 февраля ввести в эксплуатацию объекты ДВФУ на острове Русский во Владивостоке

25 декабря 2012, 15:32
К 1 июня должны открыть свои двери театр оперы и балета, а также две гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурный, за это несет ответственность администрация Приморья и лично губернатор края Владимир Миклушевский.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по развитию инфраструктуры острова Русский во Владивостоке, а также по вопросу завершения строительства объектов саммита АТЭС, сообщил во вторник сайт правительства.

Саммит АТЭС прошел во Владивостоке 2—9 сентября. На строительстве и модернизации объектов в рамках подготовки к этому крупному международному форуму было задействовано более 25 тысяч российских и зарубежных специалистов. К началу саммита остались недостроенными некоторые объекты, которые предполагалось открыть к началу мероприятий. Также некоторые объекты были построены с нарушениями.

Глава правительства поручил до 1 февраля следующего года ввести в эксплуатацию здание отдела полиции на острове Русский и все объекты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове, за исключением лабораторного корпуса и медицинского центра.

К 1 июня должны открыть свои двери театр оперы и балета, а также две гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурный, за это несет ответственность администрация Приморья и лично губернатор края Владимир Миклушевский.

Кроме того, Медведев обязал Минтранс РФ в лице главы министерства Максима Соколова исключить возможность увеличения стоимости строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный после ввода объекта в эксплуатацию.

Главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко поручено проинформировать Минвостокразвития России о качестве питьевой воды на объектах ДВФУ на острове. Минфин, Минрегион и Минэкономразвития, в свою очередь, должны представить предложения об объемах и источниках финансирования в 2013 году работ по строительству магистрального водовода на остров Русский. Минприроды вместе с Минрегионом доложат об исполнении работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов и строительству очистных сооружений на острове, пишет РИА Новости

#Новости#Дмитрий Медведев#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Политика
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