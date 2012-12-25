Медведев потребовал 1 февраля ввести в эксплуатацию объекты ДВФУ на острове Русский во Владивостоке

Главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко поручено проинформировать Минвостокразвития России о качестве питьевой воды на объектах ДВФУ на острове. Минфин, Минрегион и Минэкономразвития, в свою очередь, должны представить предложения об объемах и источниках финансирования в 2013 году работ по строительству магистрального водовода на остров Русский. Минприроды вместе с Минрегионом доложат об исполнении работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов и строительству очистных сооружений на острове, пишет РИА Новости