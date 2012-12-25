Почта России во Владивостоке приступила к доставке посылок на дом

Также вводится услуга «смс-уведомление» - получатель будет оповещен о поступлении посылки на почту с помощью смс-сообщения на телефон, указанный на почтовом бланке при отправлении. В нем будет указан не только статус отправления, но также адрес и телефон почтового отделения. Сегодня этой возможностью могут воспользоваться клиенты уже всей почтовой сети.