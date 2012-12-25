"Транснефть" вдвое увеличила мощность ВСТО

ВСТО построено для транспортировки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце декабря 2009 года. На первом этапе был построен участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) - Сковородино и нефтеналивной терминал Козьмино на побережье Тихого океана. От Сковородино до порта нефть перевозилась по железной дороге. Для второго этапа был построен участок от Сковородино до побережья Тихого океана у порта Козьмино и увеличена мощность морского терминала. Ввод ВСТО-II в эксплуатацию позволит увеличить количество отгружаемой в Козьмино нефти в 2 раза - до 30 млн тонн в год. В дальнейшем мощность нефтепровода ВСТО может быть доведена до 80 млн тонн нефти в год.