Утихомирит ли Светлана Артемьева скандальный Дальнегорск?

То, что Дальнегорск относится к аномальной зоне, регулярно посещаемой неземными цивилизациями, уже стало общим местом и никого не удивляет. Но о том, что жители этого города любят путешествовать, до недавнего времени знал только очень ограниченный круг людей. Знала, например, муниципальная избирательная комиссия, изготовившая на выборах 9 декабря 3500 открепительных удостоверений. Для округа, который за 12 часов можно обойти пешком весь.