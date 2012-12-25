В 2013 году во Владивостоке будет построен рыбный рынок - пообещал губернатор Приморья

Во Владивостоке в 2013 году начнется работа по строительству рыбного рынка. Об этом губернатор заявил Приморского края Владимир Миклушевский
«Я считаю, что это несерьезно, когда портовый город не имеет своего рыбного рынка. Поэтому работу по его строительству мы начнем в 2013 году», - заявил интервью телеканалу «ОТВ Приморья» глава региона.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня Приморский край набрал хорошие темпы по вылову водных ресурсов. При этом основная доля вылова идет на переработку за границу.
«В результате, в наших магазинах продается рыба из Норвегии, выловленная в наших водах. Я считаю, это неправильно», - сообщил губернатор.
Также Владимир Миклушевский отметил, что береговую рыбопереработку в Приморье будут поддерживать системно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«В Государственной программе запланирована поддержка данной отрасли. К 2017 году мы планируем увеличить объемы рыбопереработки в девять раз. Также мы рассматриваем проекты по модернизации и строительству новых производств от иностранных инвесторов», - добавил губернатор.
Газета "Золотой Рог".