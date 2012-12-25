В 2013 году во Владивостоке будет построен рыбный рынок - пообещал губернатор Приморья

«В Государственной программе запланирована поддержка данной отрасли. К 2017 году мы планируем увеличить объемы рыбопереработки в девять раз. Также мы рассматриваем проекты по модернизации и строительству новых производств от иностранных инвесторов», - добавил губернатор.