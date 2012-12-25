В Приморье чиновники построят себе Швейцарию

«Седанкинское водохранилище - это природоохранная зона. Чтобы построить там коттеджный поселок, в любом случае придется срубить какую-то часть леса. А это просто недопустимо с точки зрения экологии: всем известно, что деревья - это «легкие» любой территории. Кроме того, данная местность является и водоохранной зоной. С точки зрения гидробиологии строительство каких-либо жилых поселений там также недопустимо, ведь любая населенная территория оставляет за собой загрязнения. – Говорит Татьяна ВШИВКОВА, старший научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН, заместитель председателя Координационного совета по проблемам экологии Приморского края, гидробиолог. - Не понимаю, почему нашим чиновникам хочется строить именно в тех местах, где девственно чистая природа. Зачем разрушать те немногие чистейшие с точки зрения экологии островки, когда есть множество других прекрасных и удобных мест для освоения. Приморскую Швейцарию, если она так необходима, можно построить и на том же о. Русский, за освоение которого так активно принялись».