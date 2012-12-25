В Приморье чиновники построят себе Швейцарию

Приморские чиновники вынашивают планы строительства элитного коттеджного поселка со всеми благами жизни в районе Седанкинского водохранилища. Уже придумано даже название бомондной деревни - Приморская Швейцария. В кулуарах поговаривают, что во время своего последнего визита первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ пообещал приобрести себе домик в «райском уголке» в числе первых.
В действительности идея облюбовать привлекательную во всех отношения территорию Седанкинского водохранилища витает в воздухе еще с советских времен, сообщают просвещенные в этом люди. Однако приблизиться к осуществлению подобного проекта, по всей видимости, смогли только сейчас. Как рассказал главный архитектор «Промстройниипроект» Виталий ВОЛЬТЕР, Седанкинское водохранилище входит в систему питьевых водохранилищ. Однако в связи со строительством нового водовода Седанкинский водоем потеряет свое питьевое значение. Тогда в материалах Генерального плана она может стать зоной рекреации.
«Седанкинский водоем в случае утери своего значения в качестве питьевого водохранилища может стать зоной отдыха, купания, катания на лодках, рыбалки и т.д., - отметил Виталий Вольтер. - Кроме того, неподалеку должны быть построены развлекательные объекты, в том числе зоопарк, парковые зоны и т.д. На сегодняшний день в нижней части водохранилища застройка существует в виде коттеджей, дач. Но сложность массовой застройки состоит в том, что все дома, которые стоят вдоль речки, находятся в зоне аварийного сброса воды, подтопления. Кроме того, существует водоохранная зона самой реки Пионерская.
Конечно, место в данном районе очень благоприятное...
И если водохранилище не будет работать как питьевое, то, в принципе, с учетом охраны тех лесов, которые там существуют (кедр, например), застраивать можно и по Малой Седанке, и по Большой».
Вопросы природоохранных зон в данной ситуации больше всего волнуют ученых и экологов: ни для кого не секрет, что в районе Седанкинского водохранилища находится ценный кедрач, вырубку которого допустить нельзя. А учитывая, что строят в Приморье только ломая, ожидать можно всего.
«Седанкинское водохранилище - это природоохранная зона. Чтобы построить там коттеджный поселок, в любом случае придется срубить какую-то часть леса. А это просто недопустимо с точки зрения экологии: всем известно, что деревья - это «легкие» любой территории. Кроме того, данная местность является и водоохранной зоной. С точки зрения гидробиологии строительство каких-либо жилых поселений там также недопустимо, ведь любая населенная территория оставляет за собой загрязнения. – Говорит Татьяна ВШИВКОВА, старший научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН, заместитель председателя Координационного совета по проблемам экологии Приморского края, гидробиолог. - Не понимаю, почему нашим чиновникам хочется строить именно в тех местах, где девственно чистая природа. Зачем разрушать те немногие чистейшие с точки зрения экологии островки, когда есть множество других прекрасных и удобных мест для освоения. Приморскую Швейцарию, если она так необходима, можно построить и на том же о. Русский, за освоение которого так активно принялись».
Впрочем, если будут соблюдены все нормы природоохранных зон, то Приморская Швейцария может даже сыграть положительную роль.
Но с оговоркой на продуманность и логичность проекта
«Идея Приморской Швейцарии кажется достаточно интересной, - заметила Людмила ДАВЫДЕНКО, президент общественной организации «Объединение строителей «ВЛАСТРА». - Более того, если будут соблюдены все экологические требования и не будут нарушены границы природоохранных зон, то каких-либо препятствий для осуществления подобного проекта я не вижу. По некоторым показателям застройка коттеджного поселка в районе Седанкинского водохранилища может даже сыграть положительную роль.
Во-первых, у строительных компаний города увеличится объем работ. Во-вторых, в районе Седанкинского водохранилища очень перспективный транспортный узел: есть выход на автодороги М-60, Де-Фриз - Седанка - Патрокл. В-третьих, само расположение говорит о том, что будут близки и доступны водные ресурсы, а это также немаловажно для коттеджного поселения. Кроме того, если речь идет об элитном загородном жилье практически на въезде в город, то можно сказать, что поселок станет неким украшением владивостокского пригорода.
С точки зрения целесообразности строительства жилья премиум-сегмента - это в конечном счете определится объемами застройки. Доля горожан, которые могут себе позволить дорогое жилье, составляет 2,5%. Поэтому, чтобы дома в этом месте благополучно раскупались, проектировщикам необходимо будет не выходить за рамки этих 2,5%», - уточняет Людмила Давыденко.
Несмотря на перспективы местности, специалисты еще и делают скидку на некоторую «корявость» планов, которыми изобилуют приморские чиновники. В качестве примера можно вспомнить и микрорайон эконом-класса в районе б. Патрокл, который превратился в необоснованную владивостокскую Рублевку, и многочисленные коммерческие проекты, которые позиционируются как элитное жилье, а на деле явно не дотягивают до такого уровня, и многое другое. Какой вид в итоге приобретет «элитная деревня», можно лишь только предполагать, но пока посыл самый бомондный. Впрочем, уже сейчас ценник на сотку земли в районе Седанкинского водохранилища доступным назвать сложновато.
«На текущий момент стоимость земельных участков под дачи и ИЖС в районе Седанкинского водохранилища вписывается в диапазон от 1,2 до 5,3 тыс. рублей за м² (от 125 до 533 тыс. рублей за сотку. - Прим. «ЗР») в зависимости от характера предложения, - сообщила Мария ФИЛИППОВА, специалист НП «Клуб Профессионал». - Так, если участок разработан, к нему подведены коммуникации и имеются отличные подъездные пути, участок оформлен в собственность - стоимость земли начинается с 3 тыс. рублей за м² (300 тыс. рублей за сотку).
Район Седанки уже практически полностью сменил застройку с одноэтажных шлакозасыпных домиков и дач на капитальные коттеджи среднего и высокого класса. Развивается инфраструктура, что, в свою очередь, приводит к удорожанию земли, пусть и невысокими темпами. Так, за последний год цена на участки в районе Седанкинского водохранилища выросла не значительно – всего на 4%.
Кроме того, существует такой фактор, как уровень окружающего социального слоя, который, в свою очередь, подразумевает соответствие определенному уровню инфраструктуры, строительства, архитектуры. Данный фактор способен поднять стоимость недвижимости в среднем до 20% за счет удачного соседства. Вполне ясно, это становится, если сравнивать цены на землю в клубном коттеджном поселке и в окружении VIP-коттеджей на Садгороде, средняя стоимость которых составляет порядка 2 895 рублей. за м² (порядка 290 тыс. рублей за сотку), и аналогичные участки в том же районе, лишенные статусного окружения - 2 361 рублей за м² (порядка 240 тыс. рублей за сотку)».
«Сама перспектива постройки Приморской Швейцарии – идея, конечно, красивая и прекрасно сочетающаяся со спецификой ландшафта местности. Другой вопрос – будет ли такой коттеджный поселок пользоваться достаточным спросом. Предложение по коттеджным поселкам (в частности, по довольно качественным) в городе сейчас есть, и даже это предложение систематически расширяется за счет поселков, застраиваемых и продаваемых очередями, - считает Вера ЛАГВИЛАВА, заместитель генерального директора агентства интернет-маркетинга ROPEN. - Этот проект может быть интересен в двух случаях. Первый – масштабную реализацию проекта крупного коттеджного поселка можно успешно реализовать в случае системного сдвига ряда экономических и социальных процессов в лучшую сторону (сейчас во Владивостоке довольно вялая демографическая динамика, и именно платежеспособные покупатели часто покидают город). В случае же создания небольшого клубного поселка важным фактором успеха будет, как и всегда, создание и развитие инфраструктуры территории, которая должна создать для конечного потребителя уровень комфорта, не уступающий городскому».
«Нельзя однозначно утверждать, что строительство очередного коттеджного поселка премиум-класса, а подобные объекты уже имеются в пригороде Владивостока, значительно повлияет на стоимость земли и качество предложений в районе Седанки. Да, земля в самом поселке будет стоить дорого, что, в свою очередь, вызовет рост средних показателей, однако на цену основного, уже сформировавшегося массива это вряд ли сильно повлияет. Все-таки различные клубные и VIP- коттеджные поселки - это как государство в государстве – все преимущества на территории, за забором – все то же, что и было», - полагает Людмила Филиппова.
Елизавета МАЛЕЦКАЯ, газета "Золотой Рог".