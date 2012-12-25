В Приморье стартовала модернизация "Терминала Астафьева", обещающего стать уникальным для России проектом

«Изначально нами был разработан проект интермодального терминала, который должен был включать развитие территории «Терминала Астафьева», бывшей компании «Фабрика НЖБФ». Это развитие должно было включать реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и развитие непосредственно территории для строительства большого серьезного технологического перерабатывающего комплекса. Программа была представлена на саммите АТЭС и получила свою поддержку. Проект «Терминал Астафьева» стал единственным, получившим одобрение на саммите, - рассказывает о проекте Алексей ВЛАДИМИРОВ, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева». - Более того, программу финансирования поддержал Сбербанк России, и на сегодняшний день у нас проведены все договоры по заключению соглашения финансирования терминала».