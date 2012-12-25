В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту насилия в колонии

В ходе проверки установлено, что 28 октября 2012 года капитан внутренней службы применил в отношении заявителя насилие: нанес ему удары руками по лицу и ногами по туловищу. После чего, с целью сокрыть свои действия он заставил осужденного написать объяснение о том, что телесные повреждения получены им в результате падения с лестницы по собственной неосторожности.