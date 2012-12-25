В Приморском крае Закон о патенте позволит предпринимателям добровольно выбрать режим налогообложения

- Позвольте определить сразу несколько основных постулатов, на которых зиждется патентная система налогообложения-2013 для индивидуальных предпринимателей, разумеется, они не являются исчерпывающими. Во-первых, это специализированный (читайте: льготный режим, который исключает необходимость уплаты налога на имущество, НДФЛ, НДС (кроме НДС на импорт). Патенты УСН, выданные в 2012 году, действуют только до 31 декабря. С 2013 года на этом спецрежиме не нужно будет применять ККТ. Можно будет нанимать до 15 (сейчас до 5) работников. Также с 2013 года подавать заявление на патент можно будет за 10 дней (а не за месяц) до начала срока действия патента. Систему можно будет применять не только в сфере бытовых услуг, но и в торговле, общепите (кафе и рестораны), что исподволь подводит наших предпринимателей к мысли о переходе с уже ставшего привычным единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Впрочем, к 2018 году этот спецрежим налогообложения правительство планирует аннулировать.