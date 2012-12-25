Владимир Миклушевский: Приморский край должен стать привлекательной площадкой для инвесторов

Владимир Миклушевский отметил, что по его решению в экспертный совет включен генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Ян ГУ. Представитель дипкорпуса будет представлять интересы иностранных инвесторов, а также сообщать о проблемах, волнующих международных бизнесменов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.