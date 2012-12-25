Владимир Миклушевский: Приморский край должен стать привлекательной площадкой для инвесторов

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел первое заседание общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморье.
Глава региона призвал членов совета принимать активное участие в разработке рекомендаций по улучшению инвестиционного климата.
«Нам нужен критичный анализ, необходимо, чтобы вы предложили оптимальные варианты условий развития бизнеса в крае. Работа совета не должна дублировать работу администрации, это противовес, который позволяет нам увидеть картину целиком. Главная задача совета – предложения и рекомендации как создать комфортную инвестиционную среду», - заявил губернатор.
Владимир Миклушевский отметил, что по его решению в экспертный совет включен генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Ян ГУ. Представитель дипкорпуса будет представлять интересы иностранных инвесторов, а также сообщать о проблемах, волнующих международных бизнесменов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«В последнее время Приморье стало активно привлекать наших предпринимателей. Этому способствует как инвестиционная политика руководства региона, так и введенный во Владивостоке режим «Открытого неба». Одна из корейских авиакомпаний уже заявила о желании сотрудничать», - сообщил Ли Ян ГУ.
Генконсул Республики Корея предложил подключить к инспектированию программы социально-экономического региона иностранных экспертов. Владимир Миклушевский поддержал это предложение.
«В инвестиционном климате мелочей не бывает. Благодаря привлечению сторонних экспертов, мы сможем посмотреть глазами потенциальных инвесторов на то, что мы делаем. Принятые нами трехлетние программы помогают в этом отношении показать вектор развития Приморья», - подчеркнул глава региона.
Владимир Миклушевский также отметил, что задача привлечения инвестиций сформирована руководством страны - Приморский край должен стать привлекательной площадкой для инвесторов.
«В первую очередь нам необходимо рассматривать инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На выставке инвестиционных возможностей, которая была организована в рамках саммита АТЭС, приморская делегация представила 20 проектов. Презентационная зона Приморского края пользовалась большой популярностью среди гостей мероприятия», - добавил он.
Газета "Золотой Рог".