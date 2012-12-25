Владивосток - Сеул. Gangnam-Stile: это надо видеть!

Во время дождя на дороги и тротуары осыпалось много необыкновенно красивых ярко-желтых листьев. При ближайшем рассмотрении они оказались листьями гинкго билоба. Однако к утру следующего дня от них и след простыл… При этом стоит отметить, что дело с мусорными урнами на улицах столицы, да и, как позже выяснилось, всей Кореи обстоит неважно. Поначалу было крайне сложно таскать с собой кучи мусора в карманах, сумках, пакетах. Курильщики старались смолить меньше, а окурками загрязняли ливневку – не бросать же на асфальт? Потом мы стали подмечать: местные жители делают очень просто – оставляют ненужные баночки и пакетики где придется, а через некоторое время они исчезают. Волшебство! Ан нет. Нашла я - таки этих волшебников: дворники-униформисты беспрестанно курсируют на улицах города, однако глазу они едва заметны. К вечеру у дорог на тротуарах появляются большие пакеты с рассортированным мусором, в том числе вынесенными туда из близлежащих кафе (это значительно облегчало нам жизнь – мусор можно было выбросить хотя бы рядом) – утром его уже нет.