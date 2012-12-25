Владивостокцев призывают не брать с собой на новогодние вечеринки и корпоративы оружие самообороны

– Появилась необходимость обратить особое внимание на эту категорию оружия, потому что некоторый правовой нигилизм, с одной стороны, и напряженность и даже конфликтность в обществе, с другой, иногда провоцируют владельцев оружия самообороны к неправомерному его использованию, в ситуациях, когда оснований для его применения нет. Вспомните стрельбу на свадьбах, к счастью, пока не во Владивостоке, а также «разборки» на дорогах, где травматическое оружие становится аргументом в борьбе за приоритет проезда. Это, конечно, недопустимо. И очень хорошо, что теперь люди, приобретающие такое оружие впервые, должны пройти соответствующий курс обучения.