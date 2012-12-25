Во Владивостоке накануне Нового года полицейские изъяли более 2800 бутылок поддельного алкоголя

При изъятии полицейские насчитали более 88 наименований спиртного с поддельными федеральными акцизными марками. Признаки подделки, по словам оперативников, можно было обнаружить невооруженным глазом. Одной лишь водки изъято свыше полутора тысяч литров. Образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу. Назначено исследование по акцизным маркам. Специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Приморскому краю определят химический состав содержимого бутылок и его безопасность для здоровья человека. После получения результатов исследования изъятого алкоголя будет решаться вопрос о привлечении владельца изъятого спиртного к ответственности в соответствии с законодательством РФ, сообщает Евгения Соковишина, пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю.