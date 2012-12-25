Во Владивостоке в некоторые школы не пускают Дедов Морозов

- Со стороны Управления образования никакого запрета не было. Возможно, подобная ситуация сложилась в каких-то отдельных школах. Подобное случается, когда некоторые родители жалуются, например, директору школы на то, что их просят заплатить деньги на организацию детских праздников. Такое возможно, когда другие родители хотят устроить своим детям, скажем так, более масштабный праздник и приглашают профессионалов, которые готовят специальную расширенную программу. Как видим, это устраивает не всех. И тогда директора, чтобы избежать эскалации конфликтов, просто отказываются приглашать артистов из частных праздничных агентств, ограничивая праздничное действо более скромным набором мероприятий. Никому не хочется омрачать праздник какими-то скандалами. Но еще раз повторюсь: Управление образование никаких запретов в школы и детские сады не спускало. Такие вопросы каждая школа решает самостоятельно, но, само собой разумеется, что никто не вправе принуждать детей и родителей сдавать на эти цели деньги».