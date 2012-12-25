Жители Приморского края получат прямую связь с Путиным

— Нужно создавать во всех школах спортивные секции. А с 1 сентября школам запретили сдавать в аренду спортивные залы. А ведь в них занимались школьники, ученики этих школ! Нужно пересмотреть подход к этому вопросу. У тренера зарплата составляет 6 тыс. рублей в месяц. Ну, скажите — какой человек пойдет на такую зарплату?! У нас в крае 78 федераций. А из-за личных пристрастий экс-губернатора 95% всех средств раньше уходило всего на две команды — «Луч-Энергия» и «Спартак-Приморье». Но это ведь не наше. Ну, не идут у нас эти виды спорта. Надо пересмотреть подход к распределению средств.