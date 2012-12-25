Жителям Приморского края разрешили есть и пить на Новый год все!

С приближением Нового года люди озадачиваются не только вопросом, что подарить родным, друзьям или коллегам на праздник, но и тем, чем угощать близких в праздничную ночь. Сместились ли акценты во вкусовых предпочтениях приморцев в последние годы, и какие блюда на столе привлекут внимание символа наступающего года - Змеи, журналистам рассказали на круглом столе «Экспертиза новогодних продуктов».