2012: знаковые события в экономике Дальнего Востока

Уходящий 2012 год запомнился целой чередой сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в регионе. Увы, но реалии сегодняшнего дня таковы – доморощенный бизнес сдал позиции крупным игрокам федерального уровня, а государство, декларируя значимость Дальнего Востока для России, не спешит вкладываться в инфраструктуру, ограничившись помпезными проектами по проведению саммита АТЭС во Владивостоке и запуску газопровода, заполненного едва ли на треть.
Транспорт
В середине декабря группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, в последнее время активно осваивающая Дальний Восток, завершила сделку по покупке у Сергея ГЕНЕРАЛОВА контрольного пакета акций ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO).
По неофициальным данным, сумма сделки составляет $900 млн. Из них около $800 млн предоставит синдикат зарубежных банков - ING, Goldman Sachs и Raiffeisen. Остальная часть - собственные средства «Суммы» и ее партнера. С учетом затрат «Суммы» на выкуп казначейских акций FESCO (около 13%) общие затраты группы на покупку бизнеса Сергея Генералова превысят $1 млрд.
Под контроль «Суммы» и GHP Group переходит около 70% акций ОАО «ДВМП», в том числе от 10% до 19,9% получит выступающая в роли соинвестора GHP Group Марка ГАРБЕРА. В периметр сделки войдет ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (специализируется на перевалке контейнеров, металлов и автомобилей), торговый флот, железнодорожные компании «Трансгарант» и «Русская тройка» (50%, еще 50% у ОАО РЖД), оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», более 20% акций «Трансконтейнера», ряд других активов. «Сумма» планирует выставить оферту миноритариям FESCO, хотя это и необязательно с учетом структуры сделки. Крупнейшие миноритарии ДВМП - фонд East Capital (7,15%) и ЕБРР (3,76%).
«Сумма» объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.
Авиа
Совет директоров ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» в декабре одобрил создание дальневосточной авиакомпании на базе ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ), дал и поручение правлению «Аэрофлота» обратиться в федеральные органы исполнительной власти для получения гарантий и выделения субсидий на создание дальневосточного перевозчика.
Дальневосточная авиакомпания будет создана путем объединения «Владивосток Авиа» и «САТ». Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ ранее говорил, что создание компании может занять от 1 года до 1,5 лет, при этом у нее должен быть полностью обновлен парк воздушных судов. У «Аэрофлота» в компании будет 51%, а остальные акции - у субъектов Дальневосточного региона.
«Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа» были переданы «Аэрофлоту» «Ростехнологиями» в конце 2011 года. Кроме этих компаний «Аэрофлот» также получил авиакомпанию «Россия», «Оренбургские авиалинии». В свою очередь, «Ростехнологиям» за эти компании было передано 3,55% акций «Аэрофлота».
Промышленность
В ноябре стало известно, что правление Внешэкономбанка попросило зампредседателя правительства РФ Аркадия ДВОРКОВИЧА организовать повторную господдержку «Амурметаллу», единственному предприятию черной металлургии на Дальнем Востоке. Это следует из материалов ВЭБа, которые есть у «Известий». ВЭБ также одобрил повторное финансирование «Амурметалла».
«Амурметалл» своим чудесным избавлением от банкротства обязан Владимиру ПУТИНУ. До кризиса 2008 года завод принадлежал депутату Госдумы Александру ШИШКИНУ, состояние которого Forbes оценивал в $2,3 млрд. Но в разгар кризиса завод погряз в долгах, и, если бы не приезд Путина на Дальний Восток, банкротство было бы неминуемо. Путин в своей излюбленной манере ручного управления велел ВЭБу выручить «Амурметалл», выкупив его у Шишкина. ВЭБ не только выкупил завод, но и выдал ему кредит на 5 млрд рублей, а с кредиторами договорился о реструктуризации. Аргументы были для того времени типичные - на заводе трудится 7,2 тыс. человек, мы не хотим повторения Пикалево.
Спустя три года у «Амурметалла» опять финансовые трудности - пришло время отдавать те самые реструктурированные в кризис долги, а денег как не было, так и нет. Путин вновь поспешил на помощь. Финансовую господдержку на предприятии ожидали с апреля этого года. Однако ВЭБ не спешил давать средства, аргументируя это тем, что деньги могли быть списаны кредиторам (долги составляют порядка 28 млрд рублей). В августе на «Амурметалле» было установлено внешнее наблюдение, в продолжение которого ввели мораторий на выплаты по долгам. В течение семи месяцев, пока будет длиться мораторий, предприятие попытается выйти из кризиса, найдя стратегического инвестора.
Пока «Амурметаллом» интересовался только «Уралвагонзавод» (УВЗ). Переговоры о передаче предприятия в управление УВЗ начались в мае 2012 года, но стороны договориться не смогли.
У «Амурметалла» на данный момент насчитывается более 500 кредиторов, большая часть которых - банки. На них приходится порядка 59% задолженности. Остальные кредиты распределены между держателями облигаций и хозяйственными кредиторами. На них приходится 30% и 7% соответственно.
Порты
7 декабря «ВТБ Капитал» провел аукцион по продаже 55% акций стивидора, находящихся в государственной собственности. Его выиграла структура ОАО «Мечел» - ООО «Мечел-Транс», предложившая в 10 раз больше стартовой цены (15,5 млрд рублей). В торгах принимали участие ООО «Эн+Порт» (компания En+ Олега ДЕРИПАСКИ), ОАО «Междуречье», ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО «Порт Инвест» (структуры холдинга UCL Владимира ЛИСИНА), ЗАО «Сибирский антрацит» и ОАО «СУЭК». Финальное предложение «Мечел-Транса» составило 15,5 млрд рублей при стартовой цене 1,5 млрд рублей.
En+, как владелец 28,12% ОАО «Порт Ванино», ожидает оферты от «Мечела», которую по закону должен будет сделать победитель аукциона миноритарным акционерам порта. ОАО «Мечел» участвовало в аукционе по покупке порта «Ванино» в составе консорциума российских и иностранных инвесторов, договорившись с ними о недолговом фондировании сделки при условии, что управление портом останется за ним.
Энергетика
Президент России Владимир Путин заявил, что ждет эффективной работы по строительству объектов энергетики в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В разговоре с руководством ОАО «РусГидро» Путин отметил, что выделенные из бюджета средства должны помочь развитию восточной части России. «Государство нашло возможность докапитализировать «РусГидро» на солидную сумму, 50 млрд рублей, и все это предназначено для развития проектов в Забайкалье и на Дальнем Востоке», - отметил президент РФ.
«По Вашему поручению на следующие годы основной упор - это Сибирь и Дальний Восток. Хочу доложить, что позавчера (20 декабря) мы получили те деньги, 50 млрд, в соответствии с Вашим указом, и теперь у нас полным ходом идет разворот строительства по тепловым объектам на Дальнем Востоке», - сказал глава «РусГидро» Евгений ДОД.
«По четырем проектам финансирование найдено (Благовещенская ТЭЦ, Сахалинская ГРЭС-2, Совгаванская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2. - Прим. авт.), - отметил генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ. -Более того, это целевая модель финансирования, которая не предполагает возврата инвестиций. Есть определенная проблема, которая есть на Дальнем Востоке с точки зрения реализации инвестиционных проектов - это отсутствие механизма возврата инвестиций - сложно найти банк, инвестора, который бы действительно зашел на Дальний Восток, не понимая, каким образом будут возвращаться эти деньги. Поэтому бюджетные деньги в первую очередь решают эту задачу».
Автопром
Президент РФ Владимир Путин в сентябре дал старт во Владивостоке первому зарубежному проекту Mazda - на заводе «Соллерс - Дальний Восток» запущена автосборочная линия японской компании.
«Приятно, что первый завод «Мазды», открытый за рубежом, появился на Дальнем Востоке России. Проекты подобного рода имеют большое значение не только для России, но и для регионов. Очень приятно, что такие проекты осуществляются с традиционными партнерами», - отметил глава государства на торжественной церемонии запуска конвейера.
Объем первых вложений в СП ОАО «Соллерс» и японской Mazda (ООО «Мазда Мотор Мануэсчуринг Рус») составит $350 млн. «На полный цикл производства «Мазда» во Владивостоке может выйти через два года», - сказал Вадим ШВЕЦОВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог".