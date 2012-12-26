2012: знаковые события в экономике Дальнего Востока

«Амурметалл» своим чудесным избавлением от банкротства обязан Владимиру ПУТИНУ. До кризиса 2008 года завод принадлежал депутату Госдумы Александру ШИШКИНУ, состояние которого Forbes оценивал в $2,3 млрд. Но в разгар кризиса завод погряз в долгах, и, если бы не приезд Путина на Дальний Восток, банкротство было бы неминуемо. Путин в своей излюбленной манере ручного управления велел ВЭБу выручить «Амурметалл», выкупив его у Шишкина. ВЭБ не только выкупил завод, но и выдал ему кредит на 5 млрд рублей, а с кредиторами договорился о реструктуризации. Аргументы были для того времени типичные - на заводе трудится 7,2 тыс. человек, мы не хотим повторения Пикалево.