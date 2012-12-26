Андрей Баслык: Обязательства "Защиты-Находка" будут закрыты

- Два года назад «Компаньон» проявлял интерес к приобретению нашей компании. Поэтому, когда появились проблемы и наши акционеры решили расстаться со страховым бизнесом, они предложили «Защиту-Находка» «Компаньону». Однако договор они так и не подписали. Но у «Защиты-Находка» есть профессиональный коллектив и наработанная клиентская база, а у «Компаньона» есть интерес к нашему региону. Поэтому с согласия акционеров «Защиты-Находка» руководство компании обратилось к «Компаньону» с предложением о переходе сетью вместе с агентами и клиентской базой. Ведь для того, чтобы раскрутить филиал с нуля, требуется два года. Причем без уверенности в его успехе.