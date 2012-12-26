Быть или не быть внутреннему туризму в Приморском крае

Дал ли на самом деле саммит АТЭС импульс для развития внутреннего туризма Приморья, насколько умело мы сможем распорядиться имеющимися ресурсами, в чем состоит особенная миссия Владивостока, реально ли прогнозируемое увеличение ежегодного турпотока до 10-12 млн человек через 5-10 лет и что мешает власти и турбизнесу услышать друг друга?