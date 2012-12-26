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Быть или не быть внутреннему туризму в Приморском крае

26 декабря 2012, 21:53
16 января 2013 года "ЗР" проводит круглый стол, посвященный проблемам внутреннего туризма, и приглашает к откровенному разговору представителей власти и турбизнеса.
Сюжет
Туризм

Дал ли на самом деле саммит АТЭС импульс для развития внутреннего туризма Приморья, насколько умело мы сможем распорядиться имеющимися ресурсами, в чем состоит особенная миссия Владивостока, реально ли прогнозируемое увеличение ежегодного турпотока до 10-12 млн человек через 5-10 лет и что мешает власти и турбизнесу услышать друг друга?

16 января 2013 года «ЗР» проводит круглый стол, посвященный проблемам внутреннего туризма, и приглашает к откровенному разговору представителей власти и турбизнеса.

По вопросам участия обращаться по тел. 245-03-98, e-mail: [email protected]

#Новости#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Туризм#Приморье#Бизнес
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