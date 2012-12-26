Дальневосточный банк открылся на "Дальпрессе"

Новый офис ДВБ открылся в Административном здании Familypark: остановка «Дальпресс», напротив Торгового центра «Галерея», рядом с Тополиной аллеей. Помимо нового месторасположения ДВБ порадовал своих гостей и другими приятными сюрпризами. Так, теперь в офисе запущена система электронной очереди, завязанная на кассовый узел и операционный отдел. Помимо этого, на входе стоит банкомат и терминал самообслуживания клиентов. В будущем руководство банка обещает установить терминал cash-in, который станет своеобразным терминалом инкассирования клиентов.
В офисе очень предусмотрительно выполнено зонирование: ближе к входу располагаются кабинеты кредитования физических лиц, кассовый узел, далее - депозитарий, офисы обслуживания юридических лиц, залы переговоров для физических лиц, и в самом «сердце» - комфортный зал переговоров для VIP-клиентов. Таким образом, практически все услуги, которые существуют сегодня на банковском рынке, предоставляются и в новом офисе ДВБ. Причем, как отмечает руководство банка, это только первый шаг на пути к новому формату.
«В первую очередь, новый офис позволяет нам оказывать услуги в условиях максимального комфорта и удобства для наших клиентов, - отметил руководитель нового офиса Евгений Пичугин. Офис располагается в зоне пешеходной доступности, что очень удобно для наших клиентов -физических лиц. Кроме того, известно, что у нас в городе очень большая проблема с парковками. Нередко приходится делать выбор: либо офис располагается в центре, где негде припарковаться, либо где-то в отдаленных районах, куда не каждый доедет. Наш новый офис исключает такую проблему: он и расположен в удобном для многих районе, и есть возможность припарковаться».
Новый офис ДВБ - первый шаг на пути к обновлению формата всех существующих офисов банка. На сегодняшний день Дальневосточный банк располагает 45 подразделениями региональной сети по всему Дальнему Востоку и на территории Восточной Сибири.
*ОАО «Дальневосточный банк» входит в число крупнейших кредитных организаций России, в четверку ведущих банков Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Анна РЫКОВА.