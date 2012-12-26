zr.media
ГлавноеВсе новости

Дальневосточный банк открылся на "Дальпрессе"

26 декабря 2012, 22:53
Новый офис ДВБ открылся в Административном здании Familypark: остановка "Дальпресс", напротив Торгового центра "Галерея", рядом с Тополиной аллеей. Помимо нового месторасположения ДВБ порадовал своих гостей и другими приятными сюрпризами.
Сюжет
Банки

Новый офис ДВБ открылся в Административном здании Familypark: остановка «Дальпресс», напротив Торгового центра «Галерея», рядом с Тополиной аллеей. Помимо нового месторасположения ДВБ порадовал своих гостей и другими приятными сюрпризами. Так, теперь в офисе запущена система электронной очереди, завязанная на кассовый узел и операционный отдел. Помимо этого, на входе стоит банкомат и терминал самообслуживания клиентов. В будущем руководство банка обещает установить терминал cash-in, который станет своеобразным терминалом инкассирования клиентов.

В офисе очень предусмотрительно выполнено зонирование: ближе к входу располагаются кабинеты кредитования физических лиц, кассовый узел, далее - депозитарий, офисы обслуживания юридических лиц, залы переговоров для физических лиц, и в самом «сердце» - комфортный зал переговоров для VIP-клиентов. Таким образом, практически все услуги, которые существуют сегодня на банковском рынке, предоставляются и в новом офисе ДВБ. Причем, как отмечает руководство банка, это только первый шаг на пути к новому формату.

«В первую очередь, новый офис позволяет нам оказывать услуги в условиях максимального комфорта и удобства для наших клиентов, - отметил руководитель нового офиса Евгений Пичугин. Офис располагается в зоне пешеходной доступности, что очень удобно для наших клиентов -физических лиц. Кроме того, известно, что у нас в городе очень большая проблема с парковками. Нередко приходится делать выбор: либо офис располагается в центре, где негде припарковаться, либо где-то в отдаленных районах, куда не каждый доедет. Наш новый офис исключает такую проблему: он и расположен в удобном для многих районе, и есть возможность припарковаться».

Новый офис ДВБ - первый шаг на пути к обновлению формата всех существующих офисов банка. На сегодняшний день Дальневосточный банк располагает 45 подразделениями региональной сети по всему Дальнему Востоку и на территории Восточной Сибири.

*ОАО «Дальневосточный банк» входит в число крупнейших кредитных организаций России, в четверку ведущих банков Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Анна РЫКОВА.

#Новости#Банка России#Банк развития Китая#Всемирный банк#Банк топлива#Татарстан банки#Банк БРИКС#Банк#Банк России#Открытие#Банк качества нефти#Китайские банки#Альфа-банк#Сибирский энергетический банк#Нордеа Банк#Азиатский банк развития#Банк Санкт-Петербург#Банк Спурт#Анкор банк#Дойче Банк#Банки#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56