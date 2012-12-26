Дальневосточный банк открылся на "Дальпрессе"

«В первую очередь, новый офис позволяет нам оказывать услуги в условиях максимального комфорта и удобства для наших клиентов, - отметил руководитель нового офиса Евгений Пичугин. Офис располагается в зоне пешеходной доступности, что очень удобно для наших клиентов -физических лиц. Кроме того, известно, что у нас в городе очень большая проблема с парковками. Нередко приходится делать выбор: либо офис располагается в центре, где негде припарковаться, либо где-то в отдаленных районах, куда не каждый доедет. Наш новый офис исключает такую проблему: он и расположен в удобном для многих районе, и есть возможность припарковаться».