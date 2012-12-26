Для россиян безвизовых маршрутов станет больше

Число стран, в которые россияне, и дальневосточники в том числе, могут отправиться без визы, к радости путешественников, растет.
Так, с 1 января 2013 года открывается безвизовый 72-часовой доступ в Шанхай и Пекин. Транзитная виза будет выдаваться в аэропорту Пекина при наличии билета в третью страну. При этом в рамках этого режима нельзя покидать границы Пекина.
Кроме того, на подобный шаг решилась и Южная Корея. Сначала в ноябре нынешнего года наши соотечественники из числа транзитных пассажиров, делающих пересадку в международном аэропорту Сеула – Инчхоне, получили возможность безвизового 12-часового доступа в Сеул. А сегодня уже речь идет о 30-дневных безвизовых визитах. По крайней мере принципиальное решение по этому вопросу было принято во время форума АТЭС во Владивостоке. На сегодняшний день, как сообщает Национальная организация туризма Кореи (НОТК), с корейской стороны все официальные процедуры завершены, а документы направлены на согласование российскому правительству. Если Россия со своей стороны успеет завершить все официальные процедуры, то уже в 2013 году станут возможны взаимные визиты без оформления визы на срок до 30 дней.
К слову, число российских туристов, отправляющихся в Корею на отдых и лечение, растет. Согласно официальной статистике выездов граждан России за границу, которую приводит RATA-News, общее количество россиян, посетивших Корею за первые 9 месяцев 2012 года, выросло до 132 252 человек (аналогичный период прошлого года - 118 763). Это составило прирост в 11%. Количество собственно туристов при этом растет еще большими темпами - здесь рост составил целых 17% (почти 64 тыс. человек в 2012 году против 54,5 тыс. в 2011-м).
Газета "Золотой Рог".