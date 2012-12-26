Для россиян безвизовых маршрутов станет больше

Кроме того, на подобный шаг решилась и Южная Корея. Сначала в ноябре нынешнего года наши соотечественники из числа транзитных пассажиров, делающих пересадку в международном аэропорту Сеула – Инчхоне, получили возможность безвизового 12-часового доступа в Сеул. А сегодня уже речь идет о 30-дневных безвизовых визитах. По крайней мере принципиальное решение по этому вопросу было принято во время форума АТЭС во Владивостоке. На сегодняшний день, как сообщает Национальная организация туризма Кореи (НОТК), с корейской стороны все официальные процедуры завершены, а документы направлены на согласование российскому правительству. Если Россия со своей стороны успеет завершить все официальные процедуры, то уже в 2013 году станут возможны взаимные визиты без оформления визы на срок до 30 дней.