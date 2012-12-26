Евгений КОРЖ: Кто зарабатывает, должен делиться

Так считает директор по развитию ООО «Ратимир», директор направления «Социальные проекты и инициативы» Фонда поддержки предпринимательства и стратегических инициатив Приморского края, депутат от Советского района и член фракции «Единой России» в думе Владивостока Евгений КОРЖ.
Топ-менеджеры различных компаний довольно часто говорят о том, что социальная ответственность заключается, прежде всего, в своевременной выплате налогов и заработной платы, а также в выпуске качественной продукции. Это, безусловно, верно. Но когда встречаешь бизнесменов, которые не только развивают свои предприятия, но и помогают детским домам, заботятся о ветеранах, думают о том, как удержать молодежь на территории, становится приятно вдвойне – значит, по-прежнему богата земля русская на добрых и щедрых людей.
О том, как удается совместить бизнес, благотворительность и общественную деятельность, в предновогоднем интервью «ЗР» рассказал директор по развитию ООО «Ратимир», директор направления «Социальные проекты и инициативы» Фонда поддержки предпринимательства и стратегических инициатив ПК, депутат от Советского района и член фракции «Единой России» в думе Владивостока Евгений КОРЖ.
- Евгений Евгеньевич, компания «Ратимир» – лидер на рынке мясопереработки Приморского края. Продукцию компании знают и любят потребители, то есть в рекламе она практически не нуждается. Зачем такой успешной компании заниматься еще и благотворительностью?
- Весь коллектив «Ратимира», его учредители, менеджеры считают, что тот, кто зарабатывает, тот должен делиться. Кто не делится, тот не будет впоследствии зарабатывать. Это наша политика, мы считаем, что, если у нас есть такая возможность, мы должны помогать людям.
- Какие формы помощи вы уже используете?
- Еще 5 лет назад мы решили, что будем помогать детям, которые остались без попечения родителей, – они, на наш взгляд, особенно нуждаются в помощи. Для этих целей был организован благотворительный фонд «Мы и дети». Постоянное шефство мы ведем над детским домом №1 г. Уссурийска, хотя и учреждения в других районах края не остаются без внимания. Помощь – абсолютно разная. Кому-то потребовался автобус – мы купили, нужен ремонт – делаем ремонт, нужны продукты – помогаем продуктами. То есть стараемся решать наиболее острые вопросы учреждений и на это средств не жалеем.
Уже лет 10 мы помогаем ветеранам Советского района. Ежегодно на праздники и юбилеи – обеспечиваем около 1 000 подарков. Оказываем и другую помощь. Все эти мероприятия – часть большой программы «Ратимира» по социальной ответственности. Мы помогаем детям, ветеранам, заботимся о своих сотрудниках. Это довольно большая работа. Если бы все предприятия Приморья делали столько, сколько делает «Ратимир», наши старики и дети не так бы нуждались. Я знаю, что и другие предприятия могут это делать. Но все зависит от личного желания менеджеров и учредителей компаний.
- Не так давно в Приморье был создан Фонд поддержки предпринимательства и стратегических инициатив, где вы взяли на себя функции директора по социальным проектам. Что уже удалось сделать?
- Сейчас мы активно работаем над идеей создания в крае сети социальных магазинов. Мы подали заявки на предоставление земельных участков в соответствующие органы местного самоуправления, ждем, что нам ответят. На сегодняшний день есть проблема в распоряжении муниципальными землями. В случае отказа в предоставлении земельных участков - мы будем рассматривать другие варианты.
- Какие планы у фонда на 2013 год?
- Планов достаточно много, но один из самых интересных, на наш взгляд, проектов – это создание учебного центра, где каждый желающий сможет получить профессию в области переработки. Дело в том, что сегодня все предприятия пищевой отрасли испытывают колоссальный дефицит кадров для производства. Мы хотим обучать людей этим профессиям, а потом трудоустраивать их.
- На «Ратимир»?
- И не только. Мы будем готовить специалистов различных профессий.
Сейчас, когда к нам приходят новые сотрудники, мы их обучаем непосредственно на предприятии. Когда будет создан специализированный учебный центр, будет проще и нам, и нашим коллегам по бизнесу. Эта инициатива нашла поддержку у администрации Приморского края. Наш проект принципиально одобрен, сейчас ведутся конкретные проработки. Что касается места организации такого центра, есть несколько вариантов развития – учебное заведение может расположиться в Уссурийске , либо на базе одного из учебных заведений Владивостока. Что касается профподготовки, то компания «Ратимир» готова предоставить свои площади для размещения технологических классов для обучения работе на оборудовании. Это будет своего рода государственно-частное партнерство. Учебный процесс будет организован Департаментом образования и науки администрации Приморского края, компания «Ратимир» обеспечит процесс практическими занятиями и квалифицированными специалистами-практиками с большим опытом работы. Создавая центр, мы планируем решить не только проблему кадров. Мы уверены, что если мы не начнем переучивать людей, они от нас просто уедут, а наша задача – создать здесь, на территории как можно больше рабочих мест, чтобы люди ехали к нам, а не уезжали от нас. Ведь сегодня как получается: мы ищем и не можем найти квалифицированных работников, в то же время есть люди, которые не могут найти работу, потому что уровень их квалификации не соответствует требованиям современного производства. Наша задача - научить тех людей, которые к этому готовы, и таким образом решить сразу две проблемы – безработицы и дефицита кадров.
- Но, кроме обучения, необходимо еще и повышать престиж производственных профессий. Этим тоже занимаетесь?
- Конечно. У нас есть программа «Открытый «Ратимир» – она включает в себя подробное знакомство с предприятием, экскурсию, дегустацию. Мы показываем школьникам и всем желающим, что на нашем предприятии люди работают в комфортных условиях, хорошо зарабатывают. Надеемся, что для кого-то это станет решающим фактором при выборе профессии.
- Наверное. Ведь «Ратимиру» есть что показать – персонал работает на предприятии с удовольствием. Кстати, как удается этого добиться?
- Мы стараемся создать для наших работников максимально комфортные условия труда. У нас полный социальный пакет, бесплатные обеды, доставка людей автобусами на работу и с работы. Очень сильна у нас корпоративная культура, есть даже своя футбольная команда. В общем, люди гордятся тем, что работают на нашем предприятии.
- Не так давно вы были избраны еще и депутатом городской думы. Что уже удалось сделать?
- Сразу после избрания я начал вести работу со своими избирателями. Каждую неделю встречаюсь с ними, по мере возможности стараюсь решать те проблемы, с которыми они обращаются. Поставили уже больше 25 детских площадок, отремонтировали лестницы, помогли школам и детским садам, поставили кондиционеры в женскую консультацию Советского района. В общем, работаем потихоньку на благо Советского района и его жителей. В этой деятельности меня поддерживают соратники по партии «Единая Россия». Кстати, активная работа партийцев по созданию комфортных условий в районе, по поддержке ветеранов, внимательное отношение и реагирование на каждое обращение граждан способствовали росту доверия избирателей к партии. Напомню, что на выборах в городскую думу «Единая Россия» получила 13 мест по одномандатным округам.
Местное отделение по праву может гордиться такими результатами. Но мы должны приложить все свои силы, чтобы через пять лет нашей работы Советский район стал еще комфортнее и современнее.
- Евгений Евгеньевич, приближается самый любимый всеми праздник – Новый год. Что бы вы пожелали работникам компании «Ратимир» и всем жителям Приморья?
- Самое главное, чтобы все мы стали добрее и искреннее. Ну и здоровья всем, конечно.
Елена ЛЕНСКАЯ, газета "Золотой Рог".