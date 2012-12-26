Евгений КОРЖ: Кто зарабатывает, должен делиться

Сейчас, когда к нам приходят новые сотрудники, мы их обучаем непосредственно на предприятии. Когда будет создан специализированный учебный центр, будет проще и нам, и нашим коллегам по бизнесу. Эта инициатива нашла поддержку у администрации Приморского края. Наш проект принципиально одобрен, сейчас ведутся конкретные проработки. Что касается места организации такого центра, есть несколько вариантов развития – учебное заведение может расположиться в Уссурийске , либо на базе одного из учебных заведений Владивостока. Что касается профподготовки, то компания «Ратимир» готова предоставить свои площади для размещения технологических классов для обучения работе на оборудовании. Это будет своего рода государственно-частное партнерство. Учебный процесс будет организован Департаментом образования и науки администрации Приморского края, компания «Ратимир» обеспечит процесс практическими занятиями и квалифицированными специалистами-практиками с большим опытом работы. Создавая центр, мы планируем решить не только проблему кадров. Мы уверены, что если мы не начнем переучивать людей, они от нас просто уедут, а наша задача – создать здесь, на территории как можно больше рабочих мест, чтобы люди ехали к нам, а не уезжали от нас. Ведь сегодня как получается: мы ищем и не можем найти квалифицированных работников, в то же время есть люди, которые не могут найти работу, потому что уровень их квалификации не соответствует требованиям современного производства. Наша задача - научить тех людей, которые к этому готовы, и таким образом решить сразу две проблемы – безработицы и дефицита кадров.