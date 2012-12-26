ФАС: В Приморском крае цены на бензин экономически обоснованы

«Большая часть затрат приходится на покупку нефти, транспортные затраты - вне сферы деятельности компании, мы не можем контролировать эти издержки. Существенные факты роста цен на бензин - рост акцизов. Если говорить обо всей цепочке - от добычи нефти до ее продажи, то в этом году в пересчете на литр топлива затраты выросли примерно на 5 рублей. При этом цены выросли значительно меньше, эта ситуация для нашей компании продолжается в течение двух лет. Рост затрат в 2011-2012 годах был выше, чем рост розничных цен. Возможности по сдерживанию цен ограничены», - отметил Дмитрий Масловский.