Градосовет поставил "точку": Получит ли Владивосток три новых объекта?

Выяснился приятный для горожан факт, что в месте, где предполагается построить этот дом, на углу 100-летия и Бородинской, из района ул. Гамарника уже в наступающем году должен быть переброшен капитальный автомобильный мост через Вторую речку. Автомобилисты помнят, что какое-то время, пока через нее реконструировался мост по пр-ту 100-летия, здесь был временный и очень выручал. Теперь выясняется, что эта связь остается актуальной и ее надо сделать. А в этом случае новый дом строить здесь очень проблемно.