Грядущий рост цен подстегнул продажи водки

«Именно в декабре мы фиксируем рекордные чеки - так называемый корпоративный шопинг, - рассказал РБК daily руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир РУСАНОВ. - В магазины ходят чуть ли не целыми офисами или засылают от офиса закупщиков с автотранспортом для крупных объемов. Люди могут позволить себе в праздник покупать и более дорогие крепкие напитки».