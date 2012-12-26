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Хабаровску набили цену

26 декабря 2012, 23:13
Согласно мониторингу цен, проведенному Общественной палатой РФ в ноябре 2012 года, Хабаровск признан самым дорогим для жизни крупным городом России.

Согласно мониторингу цен, проведенному Общественной палатой РФ в ноябре 2012 года, Хабаровск признан самым дорогим для жизни крупным городом России.

Из 17 выбранных для сравнительного анализа городов, Дальний Восток представлял только Хабаровск, который и стал «лидером» по нескольким показателям. Стоимость продуктового набора в дальневосточной столице 3607 рублей - самая высокая в стране, где средний показатель равен 2882 рублям. Самым дорогим является в Хабаровске и набор лекарственных средств – 1906 рублей при 1664 рублях в среднем по стране. Со значительным отрывом вырвался Хабаровск по стоимости услуг ЖКХ – 6686 рублей против 3941 рубля в среднем по стране и 4782 рублей идущего вторым Екатеринбурга.

Александр НИКОЛАЕВ, газета "Золотой Рог".

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