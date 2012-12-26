Как предпочитают встречать Новый год жители Владивостока

Стоимость двенадцатидневного тура на популярные курорты составляет от 90 до 115 тыс. рублей. Стоит сказать, что те же самые туры месяцем ранее стоили минимум в два раза меньше. Но жаждущих встретить Новый год под пальмами стоимость путевки не останавливает. Однако есть и такие туристы, которые до последнего ждут горящих путевок и улетают уже на следующий день после покупки тура. В прошлом году 29-30 декабря улететь в Тайланд можно было за 20 тыс. рублей вдвоем. Стоит ли ожидать нечто подобное в этом году туроператоры комментировать отказываются. И их можно понять. Ведь в их интересах продать тур как можно дороже. Обычно удачные по цене туры расходятся среди родственников и друзей сотрудников агентств, но если путевка оказалась невостребованной, то ее выставляют на открытую продажу, а тут уже, как говорится, кто успел, тот улетел.