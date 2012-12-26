Конкуренция на алкогольном рынке должна уйти в область маркетинга и дистрибуции

- Да, рынок консолидируется. Раньше было более 500 производителей по всей России, рынок был очень сегментированным, на нем было много игроков, много разных марок. Сейчас производителей примерно 150. И все идет к тому, что это число будет сокращаться. На пивном рынке уже осталось 5 крупных игроков, к этому же придут и производители крепкого алкоголя. Поэтому «Синергия» стабильно держит свои позиции в числе лидеров. Основными факторами консолидации являются как политика государства, которое поднимает цены, так и глобальные экономические процессы. Например, премиумизация спроса. Уровень жизни постепенно повышается, и люди готовы платить больше за алкоголь. Еще одной предпосылкой к уменьшению количества игроков является развитие сетевого канала. Торговые сети, развиваясь, выставляют очень жесткие требования к производителю. Слабый производитель не сможет выжить, продавая товар сетям. Чтобы занять достойное место на полке, нужен хороший маржинальный портфель, нужны значительные бюджеты на продвижение. В Приморье это пока не слишком выражено, но этот канал будет расширяться. Если сейчас он занимает примерно 20%, то через 2-3 года он удвоится. И это надо учитывать.