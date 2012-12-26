Куда еще можно отправиться на новогодние каникулы, не оформляя разрешения на въезд

Даже если вы не планировали уезжать на зимние каникулы и не бронировали заранее отели и перелеты, устроить себе внезапный и такой приятный отпуск никогда не поздно, выбрав страну с безвизовым въездом. Да, авиабилеты и отели могут обойтись дороже, чем у предусмотрительных туристов, но разве это остановит истинных любителей путешествий?
Продолжаем тему, начатую в предыдущем номере «ЗР». Египет, Сербия, страны СНГ – это здорово, но все же ближе жителям западных регионов? Дальневосточники все же чаще выбирают другие направления. Куда еще, помимо упомянутых Таиланда и Индонезии, можно отправиться в ближайшее время? В страну драконов и фей
Во Вьетнаме можно находиться без визы 16 дней, чем активно пользуются многочисленные туристы из числа дальневосточников. Примерно две трети туристов выбирают для отдыха северную и южную столицы – Ханой и Хошимин, а также курортные зоны Нячанг и Фантьет (район Муйне). Последний сегодня стремительно растет, открываются новые курорты. Поэтому сюда стоит приехать даже тем, кто уже отдыхал здесь ранее: новые впечатления гарантированы. Продолжает развиваться и южный остров Фукуок, который часто сравнивают с тайскими Самуи и Пхукетом и в который Великобритания, Германия и США инвестируют серьезные средства.
Не секрет, что наших соотечественников подкупает в этой стране демократичность цен. Впрочем, у Вьетнама есть и другая сторона - роскошная. И если сравнивать с Индонезией или Таиландом, то удовольствия из разряда «5 звезд» здесь доступнее, как минимум, на треть. В город зрелищ
В Гонконге россияне могут находиться без визы до 14 дней. Введение этого правила сразу втрое увеличило число туристов, посещающих этот потрясающий город. Туристы едут сюда за зрелищами, и власти этого административного района достойно поддерживают собственные культурно-развлекательные учреждения и спонсируют иностранных звезд, приезжающих на гастроли, - cловом, делают все для того, чтобы гости Гонконга хотели сюда возвращаться вновь и вновь.
В настоящий момент здесь полным ходом идет знаменитый Зимний фестиваль, который продлится до 1 января. В центре площади Statue Square уже зажглась 18-метровая рождественская ель, предоставленная ювелирной компанией Tiffany & Co и украшенная миллионами кристаллов Сваровски. Величиной с шестиэтажный дом, она возвышается на пьедестале узнаваемого фирменного зеленовато-голубого оттенка. «Рождественский городок» принимает многочисленных гостей. Красочные представления и ярмарки проходят в самом центре города. А на знаменитой площади Times Square установлена роскошная экспозиция LEGO, копирующая милую европейскую деревню в натуральную величину. Завершится праздник грандиозным фейерверком, полюбоваться которым к гавани Виктории стекаются тысячи туристов.
Малыши будут в восторге от «заснеженного», пусть искусственным путем, Диснейленда с рождественскими представлениями, а взрослые получат удовольствие, побывав на выставке работ Энди УОРХОЛА, что продлится до конца марта. В Макао - на «Титаник»
Большинство туристов, посещающих Гонконг, отправляются в соседний административный район КНР – Макао, для того чтобы испытать удачу в многочисленных казино и познакомиться с образцами колониальной архитектуры португальской эпохи. Тем более что с конца сентября нынешнего года для этого не требуется визы. Сорок минут на пароме – и вы в «азиатском Лас-Вегасе».
Тем, кто окажется в Макао до 24 февраля, стоит заглянуть на интерактивную выставку артефактов с затонувшего «Титаника» в отеле Venetian Macao Resort, организованную совместно с National Geographic.
Даже самые равнодушные к одноименному фильму проникаются до слез. Эта удивительная экспозиция не просто в четком хронологическом порядке рассказывает историю проектирования, создания и спуска на воду самого большого и роскошного корабля в начале XX века, а позволяет погрузиться в ощущения и переживания пассажиров «Титаника», словно побывав очевидцем тех событий: заглянуть в каюты, постоять на палубе, почувствовать леденящий холод надвигающейся трагедии и даже «очутиться» на глубине 12500 футов ниже уровня моря. К слову, билеты на выставку выписаны на реальных пассажиров корабля, и это вызывает у посетителей экспозиции особые ощущения, тем более что в завершение можно узнать, выжил ли тот человек, от имени которого вы попали на судно. На остров удовольствий
Безвизовое посещение острова Гуам и Содружества Северных Марианских островов сроком до 45 суток действует без малого год, что резко повысило туристическую привлекательность этого крупнейшего в Микронезии острова, являющегося к тому же очень разноплановым с точки зрения туризма. Дальневосточники летят сюда за расслабленным пляжным отдыхом, отличным дайвингом и получением международных дайверских сертификатов, погружаются в историю тихоокеанского театра военных действий (здесь покоятся корабли, затонувшие в двух мировых войнах), совершают трекинги по джунглям, прыгают с парашютом, проводят свадебные церемонии и наслаждаются шопингом, которым славится остров беспошлинной торговли, «густонаселенный» бутиками, моллами и аутлетами, рассчитанными на самый разный покупательский спрос. В Сингапур и Малайзию
В Сингапуре дальневосточники, как и другие соотечественники, могут находиться без визы не более 96 часов при наличии билетов с фиксированной датой вылета и визы (если таковая требуется) в страну следования. Четырех суток достаточно, чтобы составить представление об этом динамичном и роскошном городе и отправиться, например, в соседнюю Малайзию, где без визы можно находиться до 30 дней. Белоснежные песчаные пляжи, удивительные национальные парки, зона беспошлинной торговли Лангкави и небоскребы Куала-Лумпура привлекают огромное число туристов, мгновенно влюбляя в эту страну.
Татьяна ОРЛОВА, газета "Зололтой Рог".
ZRPRESS.RU, Владивосток.