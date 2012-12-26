Куда еще можно отправиться на новогодние каникулы, не оформляя разрешения на въезд

Даже самые равнодушные к одноименному фильму проникаются до слез. Эта удивительная экспозиция не просто в четком хронологическом порядке рассказывает историю проектирования, создания и спуска на воду самого большого и роскошного корабля в начале XX века, а позволяет погрузиться в ощущения и переживания пассажиров «Титаника», словно побывав очевидцем тех событий: заглянуть в каюты, постоять на палубе, почувствовать леденящий холод надвигающейся трагедии и даже «очутиться» на глубине 12500 футов ниже уровня моря. К слову, билеты на выставку выписаны на реальных пассажиров корабля, и это вызывает у посетителей экспозиции особые ощущения, тем более что в завершение можно узнать, выжил ли тот человек, от имени которого вы попали на судно. На остров удовольствий