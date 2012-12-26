ЛИ Янг Гу: Чтобы в новом году сбылись все ваши мечты (по меньшей мере, три)!

- Думаю, одна из причин - здесь все очень дорого. И если во Владивостоке более хорошие условия, то в других регионах инфраструктура менее развита. Дальний Восток в глазах корейцев привлекателен не памятниками и музеями. Эта территория интересна для моих соотечественников в историческом плане, экологией. Здесь удивительная природа, но она должна быть доступна для знакомства. К примеру, в Корее вокруг острова Чеджу-до проложены пешеходные тропы, почему бы им не появиться и на Русском? Другая уникальная вещь – замерзающее море. Почему не сделать для туристов ледовый городок, ярмарку? Нужно придумывать поводы для событийного туризма, перенимать опыт у других. Национальная организация туризма Кореи, например, приглашала в качестве эксперта немецкого специалиста.