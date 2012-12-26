Первое дело экспертного совета в Приморском крае

«Администрация края сделала заявление о необходимости дополнительного обсуждения этого вопроса, но, к сожалению, пока нет встречного движения от депутатов. Хотелось бы, чтобы мы собрались всеми фракциями и высказали свои мнения по этому поводу. Я хотел бы услышать аргументированные возражения против приватизации», - прокомментировал ситуацию для PrimaMedia генеральный директор ОАО «Примводоканал» и депутат Петр ЖУРАВЛЕВ.