Продажи iPhone 5 благодаря китайцам стартовали в Приморье еще в октябре

Начавшиеся в ночь с 21 на 22 декабря официальные продажи iPhone 5 в России стартовали довольно скромно. Во Владивостоке также не наблюдалось сильного спроса на обновленный девайс. И сразу за одну ночь цены у всех основных ритейлеров буквально рухнули. Подобной резкой динамики по продукции Apple в России еще никогда не было.
К декабрю официально в страну было ввезено от 20 тыс. до 30 тыс. устройств. Произошло это почти 3 месяца спустя после старта продаж девайса в США и других странах «первой волны». За это время только во Владивостоке было принято 3 тыс. предзаказов на новый смартфон по цене 35 тыс. рублей. Однако стартовали официальные продажи с отметки 29,990 тыс. рублей. Буквально в течение одной ночи два крупных ритейлера, «Связной» и «Евросеть», снизили минимальную стоимость смартфона до 28,9 тыс. рублей.
Связано такое падение с отсутствием интереса покупателей к новой модели «яблочных», а также с крупными поставками iPhone на «серый» рынок. Компания Apple не предложила покупателю ничего принципиально нового в последней модели девайса. Металлический корпус, незначительная смена дизайна и одним рядом иконок больший экран - это и все новые разработки всемирно известной компании.
Также большая проблема для официальных поставщиков продукции Apple в Приморский край - это поставки гаджетов из Китая. Уже в октябре жители края могли приобрести новый смартфон по цене 40 тыс. рублей, постепенно цена упала до 37 тыс. и на сегодняшний день составляет 27 тыс. рублей за гаждет с 16Gb памяти. Отметим, что отличить iPhone, приобретенный во Владивостоке, от того, что пришел из Китая невозможно. И эта конкуренция «серого» рынка очень мешает официальному представителю «яблочных» в России, компании «Вымпелком».
Только «Связной» имеет договор с компанией Apple, обеспечивающий прямые поставки от производителя. Договор Apple с МТС истек в октябре 2012 года, и если и будет возобновлен, то только в следующем году. «Мегафон» перестал продавать iPhone еще летом 2010 года. Этим объясняется одинаковая ценовая политика всех ритейлеров и немного сниженная цена в «Связном». Местная компания DNS еще вовсе не участвует в продажах последней модели iPhone.
Одновременно с падением цены на iPhone 5 у всех ритейлеров существенно упали цены на iPhone 4S. К примеру, 16 Гб версия девайса в «Связном» стоит уже 24,9 тыс. рублей. Это ведет Apple к сближению в ценовом плане с главным конкурентом, компанией Samsung, и, соответственно, усилению конкуренции.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".