Продажи iPhone 5 благодаря китайцам стартовали в Приморье еще в октябре

К декабрю официально в страну было ввезено от 20 тыс. до 30 тыс. устройств. Произошло это почти 3 месяца спустя после старта продаж девайса в США и других странах «первой волны». За это время только во Владивостоке было принято 3 тыс. предзаказов на новый смартфон по цене 35 тыс. рублей. Однако стартовали официальные продажи с отметки 29,990 тыс. рублей. Буквально в течение одной ночи два крупных ритейлера, «Связной» и «Евросеть», снизили минимальную стоимость смартфона до 28,9 тыс. рублей.