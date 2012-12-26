Прогноз погоды на неделю: Владивосток к Новому году будет со снегом

Лютует уходящий декабрь – другого слова не подберешь. На всем Дальнем Востоке царят жуткие морозы. Редкое исключение приходится на долю Сахалина. В эти дни погоду в нашем регионе продолжает определять довольно глубокий и очень активный циклонический вихрь. Он вызовет снегопад в северных краях и областях. А к концу недели и юг Дальнего Востока может осыпать снегом. А тем временем на континентальную часть надвигается еще и сибирский антициклон. Стало быть, вновь понизится температура…
Во ВЛАДИВОСТОКЕ на этой неделе снег ожидается в субботу. Что касается дневной температуры, то она выше 13-17 градусов мороза в ближайшие дни вряд ли поднимется. А когда на столицу Приморья опускается ночь, воздух остывает до минус 18-23.
Куда холоднее у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ – даже днем морозы достигают 23-28 градусов! После захода солнца холодает уже до 29-35 ниже нуля. Снега на этой неделе в столице соседнего края не ожидается.
Похожая картина наблюдается и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В светлое время суток температура доходит до 25-30 градусов мороза. В ночные часы становится еще холоднее – до минус 33-37!.. В субботу в столице Амурской области возможен снег.
Сегодня, во вторник, может пойти снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. В столице островной области довольно тепло – даже по ночам морозы едва достигают отметок минус 14-19 градусов. С восходом солнца температура подрастает до 10-13 градусов мороза.
Также во вторник ждут снега в МАГАДАНЕ. В едва ли не самой суровой столице региона морозы довольно щадящие. Днем температура колеблется на уровне 19-25 ниже нуля. По ночам же на термометре красуются минус 27-32.
Также сегодня, во вторник, должен прекратиться снегопад в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневной температурный фон сохраняется в пределах 7-10 градусов мороза. С наступлением сумерек воздух в столице Камчатского края остывает до минус 12-16.
Прогноз составлен по данным сети Интернет.