Прогноз погоды на неделю: Владивосток к Новому году будет со снегом

Лютует уходящий декабрь – другого слова не подберешь. На всем Дальнем Востоке царят жуткие морозы. Редкое исключение приходится на долю Сахалина. В эти дни погоду в нашем регионе продолжает определять довольно глубокий и очень активный циклонический вихрь. Он вызовет снегопад в северных краях и областях. А к концу недели и юг Дальнего Востока может осыпать снегом. А тем временем на континентальную часть надвигается еще и сибирский антициклон. Стало быть, вновь понизится температура…