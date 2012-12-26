"Сименс Финанс" объявляет конкурс на стажировку в Германии

«Сегодня я ежедневно встречаюсь с людьми, которые начинали свою карьеру практически с нуля и сейчас занимают довольно высокие позиции, – рассказывает Виталий. – Теперь я убежден, что и для студента из Владивостока вполне реально начать работу в международном концерне, если прикладывать все усилия для достижения цели и не мыслить стереотипами. Любая международная компания заинтересована в привлечении молодых специалистов, поэтому не бойтесь проявлять себя и участвовать в таких конкурсах».