Таможня ВТОлковала дальневосточникам новые правила

В соответствии с протоколом о присоединении России к ВТО, снижение ставок таможенных пошлин будет осуществляться планомерно, до 1 января 2020 года. По данным и.о. заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Дальневосточного таможенного управления Светланы КОВАЛЬ, ставки ввозных пошлин на некоторые виды товаров снижены уже сейчас. В частности, упали таможенные барьеры на пути в Россию одежды и кожгалантереи. В течение 5 лет предполагается полная отмена или значительное сокращение пошлин на большинство экспортных товаров. Так, по продукции морского промысла сегодня ставки еще не поменялись, но в течение следующих 4 лет они должны будут сойти к нулю. При этом гарантированно сохранятся экспортные пошлины на газ, нефть и некоторые виды стратегически важных товаров. Со вступлением в ВТО появилось и новшество – экспортные квоты, которые сегодня установлены в отношении ели и сосны обыкновенных. В рамках квоты ставка пошлины на ель 13%, вне квоты – 80%.