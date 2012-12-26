Таможня ВТОлковала дальневосточникам новые правила

Новые таможенные правила помогут жителям дальневосточных поселков, расположенных у угольных и газовых месторождений.
Одним из самых ожидаемых событий 2012 года стало вступление России в ВТО. Долгий путь длиной в 18 лет завершился обычным для Отечества явлением – после подписания протокола наверху на нижних этажах структуры госуправления никто толком не знал ни условий, ни угроз, ни возможных выгод. И к концу года с федерального уровня в регионы не поступило никакого подробного анализа и плана действий по снижению потерь и усилению конкурентных преимуществ.
В этих условиях дальневосточные регионы, на прошедшем в Хабаровске заседании координационного совета по внешнеэкономической деятельности ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», решили поделиться друг с другом расчетами приобретений и потерь, мерами поддержки подверженных наибольшему давлению отраслей.
В соответствии с протоколом о присоединении России к ВТО, снижение ставок таможенных пошлин будет осуществляться планомерно, до 1 января 2020 года. По данным и.о. заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Дальневосточного таможенного управления Светланы КОВАЛЬ, ставки ввозных пошлин на некоторые виды товаров снижены уже сейчас. В частности, упали таможенные барьеры на пути в Россию одежды и кожгалантереи. В течение 5 лет предполагается полная отмена или значительное сокращение пошлин на большинство экспортных товаров. Так, по продукции морского промысла сегодня ставки еще не поменялись, но в течение следующих 4 лет они должны будут сойти к нулю. При этом гарантированно сохранятся экспортные пошлины на газ, нефть и некоторые виды стратегически важных товаров. Со вступлением в ВТО появилось и новшество – экспортные квоты, которые сегодня установлены в отношении ели и сосны обыкновенных. В рамках квоты ставка пошлины на ель 13%, вне квоты – 80%.
По общему мнению представителей дальневосточных регионов, нормы ВТО не сильно отразятся на положении местных экономик, но потребуют адаптации к новому уровню конкуренции и высокой степени открытости рынков Дальнего Востока.
Невзирая на то, что в мире отсутствует методика оценки воздействия ВТО на положение отдельных регионов, несколько дальневосточных субъектов РФ уже провели работу по минимизации негативных последствий и использованию возможностей, открывающихся снятием импортных и экспортных барьеров. В Якутии ожидают положительного эффекта для угольной промышленности, для предприятий алмазной отрасли. Министр по федеративным отношениям и внешним связям республики Валерий МАКСИМОВ опасается, что могут быть ограничены возможности поддержки российского оборудования при его закупке для реализации инвестиционных проектов – такое положение может быть расценено иностранными конкурентами как дискриминация.
По заявлению начальника управления внешнеэкономического сотрудничества и инвестиций министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края Максима ТАРАСОВА, последствия вступления в ВТО для края оцениваются также больше положительно. К числу отраслей, на которые ожидается отрицательное влияние, относятся: сельское хозяйство, пищевая промышленность, рыбный и лесной комплексы, промышленность.
Основным риском в сфере сельского хозяйства, где пошлины на импорт живых свиней снизятся с 45% до 5%, на молочные продукты с 19,8% до 14,9%, на злаки с 15,1 до 10%, является утрата производственного потенциала сельхозпроизводителей. Но с этим вполне можно справиться. ВТО не ограничивает поддержку малых сельхозпроизводителей и отдельных хозяйств. Есть и другие варианты поддержки. Правительством Якутии, например, проведена работа по включению республики в список регионов, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, где выплаты сельхозпроизводителям не подлежат ограничениям в рамках ВТО.
За счет снижения импортных таможенных пошлин на рыбную продукцию ожидается значительное усиление конкуренции на внутреннем рынке с иностранными производителями. Но техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли, в сумме со снижением и отменой экспортных пошлин, может позволить дальневосточным рыбопромышленникам успешно освоиться на рынках стран АТР.
К негативным последствиям в лесном комплексе может привести снижение таможенных ставок на продукцию лесопереработки. Слабость промышленности Хабаровского края может проявиться в области гражданского судостроения, производства электрооборудования и электроники, фармацевтики, легкой промышленности. Снижение таможенной защиты увеличит и без того сильное давление на предприятия данных секторов со стороны АТР.
Согласно совместным исследованиям Российской экономической школы и компании Ernst & Young, от вступления в ВТО могут заметно пострадать дальневосточные моногорода, градообразующие предприятия которых работают в подверженных давлению отраслях. Наиболее вероятны проблемы в городах Приморского края Дальнегорске, зависящем от горно-химической компании «Бор», Арсеньеве, живущем трудами авиационной компании «Прогресс», в поселке Светлогорье, экономической основой которого является горнорудный комбинат ООО «Русский вольфрам».
Незначительного отрицательного или нейтрального эффекта исследователи ожидают в моногородах, предприятия которых задействованы в энергетике и строительстве. Причем в число этих населенных пунктов попал даже Благовещенск в связи с возможными проблемами ОАО «Буреягэсстрой». В Амурской области в данном списке оказались также города Белогорск и Зея, поселок Талакан. В Приморье – поселок Лучегорск. В Якутии - поселки Чернышевский, Светлый и Серебряный бор.
Положительного эффекта ждут в населенных пунктах, связанных с добычей угля и газа. Это якутские поселки Джебарики-Хая, Кысыл-Сыр, Витим, поселок Чегдомын в Хабаровском крае.
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог".