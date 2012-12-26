В 2013 году спрос на ипотеку будет снижаться

Рынок ипотеки в РФ в 2013 году покажет темпы роста не более 20%, полагает заместитель генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Андрей СЕМЕНЮК. При этом в 2012 году развитие рынка ипотечного жилищного кредитования было достаточно противоречивым - объемы выдачи ипотечных кредитов росли высокими темпами, несмотря на рост ставок.
За январь-октябрь 2012 года было выдано 544,968 тыс. ипотечных кредитов на 801,3 млрд рублей, и этот показатель превысил рекордный объем всего 2011 года, когда было выдано 523,582 ипотечных кредита на 716,9 млрд рублей. «Все это говорит о том, что прогнозы АИЖК о рекорде рынка ипотеки в 2012 году объемом 1 трлн рублей сбудутся. По нашим оценкам, к концу первого полугодия 2013 года ставки еще поднимутся до 13-13,5%. Это, безусловно, отразится на темпах роста ипотечного рынка - если сравнивать с результатами 2012 года, его максимальный рост не превысит 20%. Однако для рынка это скорее благо, т.к. сбалансированный рост - хороший показатель развития рынка без признаков «перегрева», - сообщил он в рамках интернет-конференции на сайте Bankir.Ru.
На пороге стагнации
По данным за 10 месяцев 2012 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным с начала года, составила 12,2%.
«В 2012 году объемы выдачи ипотечных кредитов в России заметно выросли. Отрадно, что это не сопровождалось резким ростом цен на жилье, - отмечает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий АКСАКОВ. - Однако одновременно в течение всего 2012 года росли процентные ставки по ипотечным кредитам. Это может привести к тому, что в 2013 году спрос на ипотеку будет сужаться. С другой стороны, Центробанк, обеспокоившись (и справедливо) ростом объемов необеспеченных залогом кредитов, заявил об увеличении резервов на такие кредиты. По идее, это должно подтолкнуть банки к более активному развитию ипотеки. В конечном счете, полагаю, под влиянием различных тенденций, в 2013 году рост совокупного ипотечного портфеля в России продолжится, но темпы его прироста в сравнении с нынешним годом снизятся».
«В уходящем году ипотечный рынок медленно развивался и двигался вперед. Та же участь его ждет и в 2013 году: стагнация и медленное развитие, так как у подавляющего большинства населения РФ нет альтернативных возможностей приобретения жилья», - считает вице-президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов (Петербург) Александр ГРЕБЕНКО.
Замглавы АИЖК также высказал мнение, что «проблема доступности жилья заключается не только и не столько в стоимости ипотеки, серьезным барьером является стоимость квадратного метра жилья».
Циничные продажи
Ипотечный брокер ООО «ИнБГ-Брокеридж» (Омск) Марина АЛЕКСЕЕВА видит еще одну проблему. «Не секрет, что очень большая часть населения страны получает доходы без официального трудоустройства (массажисты на дому, парикмахеры, водители маршруток, портнихи, няни, сиделки и пр.) и могли бы стать участниками ипотечных программ, но банки требуют от заемщиков предъявлять работодателей, вот граждане и вынуждены искать подставных работодателей, чтобы соответствовать стандартам банков. Не открою тайны, если скажу, что существуют фирмы, которые за мзду предоставляют подставных работодателей. Зачем банки провоцируют такую практику? Не проще ли принимать клиентов в их естественном состоянии, но введя одно требование: размер первоначального взноса не менее, скажем, 35-40%? Например, ВТБ24 (кредит с первоначальным взносом от 35%) и Дельта-кредит (программы «Экспресс» и «Лайт» с первоначальным взносом от 50%) делают такие попытки, заявляя, что при соблюдении требований по первоначальному взносу работодатель не требуется, однако на практике присутствуют традиционные подходы: указать, пусть и неофициального, работодателя. И все возвращается к прежнему: клиенты платят подставным работодателям за возможность стать ипотечными заемщиками. Таким образом банки создают «питательную среду» для коррупции. Неужели они этого не понимают?» - задается вопросом брокер.
«Никакие подставные работодатели банки не интересуют. Рассматриваются только реальные доходы. Ни в коем случае не верьте мошенникам и не становитесь соучастниками преступления», - парирует вице-президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов (Петербург) Александр Гребенко.
«Хорошо это или плохо, но банкиров нельзя обвинять в создании питательной среды, по очень простой причине, - дает свое видение проблемы генеральный директор Национального Рейтингового Агентства (Москва) Виктор ЧЕТВЕРИКОВ. - Задача банкиров, как и любых других бизнесменов, - создание эффективной модели бизнеса, позволяющей генерировать прибыль. Они цинично продают продукты, в данном случае финансовые или банковские, от продажи которых они получают доход и впоследствии прибыль. Операции банков на сегодняшний день достаточно сильно формализованы, поэтому в отличие от потребительского кредитования процедура выдачи кредита на покупку квартиры имеет достаточно четкие формальные критерии, устанавливаемые не только самим банком, но и регулятором. Поэтому не стоит обвинять банки в формализме и бюрократизме. Так построена эта процедура в отрасли. Если внедрить технологию потребительского кредитования в другие кредитные продукты, то боюсь, что уже через пару лет нам предстоит создавать финансовый рынок с нуля. А вообще правильнее - перестать выдавать кредиты под «филькины грамоты» и липовые справки о доходах (а ведь многие банки этим занимаются на свой и АСВ страх и риск). Давайте начнем исправлять ситуацию с себя, и для этого - получать только официальную зарплату и платить официальные налоги, без поправки на извечные «физиологические особенности» нашей многострадальной страны. Возможно, тогда ничего не надо будет выдумывать ни нам - ни банкирам».
Лучшее - враг хорошего
Заместитель председателя правления Мособлбанка Василий МОЧАЛОВ уверяет, что ипотека в России - это качественный банковский продукт. И для банков, и для клиентов. Но лучшее - враг хорошего.
«Всегда можно сделать требования лояльнее, выдачи кредитов быстрее. Количество вырастет. Но это будет в ущерб качеству. Требования к заемщикам и залогам за 12 лет существования ипотеки в России позволили характеризовать этот рынок как самый устойчивый, стабильный и надежный. Чего нельзя сказать о других странах, где требования занижены. Если у банков появляется возможность с недорогим фондированием, то привлекательность любых банковских продуктов, и в том числе ипотеки, увеличивается. Потребительский охват будет расти обратно пропорционально стоимости денег для кредитных организаций. Может быть, о торжестве ипотеки в России говорить еще рано, но этот продукт качественный, а значит - успешный», - полагает банкир.
Тонкий расчет
По данным Realty.dmir.ru, стоимость однокомнатных квартир в Московской области составляет в среднем 3,26 млн рублей. Согласно расчетам Banki.ru, для того чтобы взять ипотечный кредит с первоначальным взносом 20% на покупку таких квартир, заемщикам необходимо располагать ежемесячным доходом в размере не менее 70 тыс. рублей. При этом если доход заемщика составляет менее 80 тыс. рублей, то кредит оформляется на срок от 15 лет. Доход в диапазоне 70-80 тыс. рублей по данным SuperJob соответствует среднему размеру заработной платы специалиста МСФО, начальника цеха, flash-разработчика, руководителя транспортного отдела или главного бухгалтера (расчет по Москве. - Прим. авт.).
Генеральным директорам, зарплата которых составляет 200-300 тыс. рублей, кредит на однокомнатную квартиру в Москве может быть одобрен на срок от 5 лет. Также зарплата позволяет им приобрести московскую «двушку» (средняя стоимость - 9,75 млн рублей), подав заявку на кредит сроком от 10 лет, поясняет руководитель отдела аналитики рекрутингового портала Superjob.ru Валерия ЧЕРНЕЦОВА.
«Если судить по статистике заявок на ипотеку, которые идут через наш портал 123Credit.ru и наших партнеров, то мы можем видеть: в принципе ипотека вполне доступна российскому среднему классу. Особенно в тех случаях, когда при помощи ипотеки не покупают квартиру с нуля, а меняют меньшее жилье на большее», - утверждает генеральный директор компании 123Credit.Ru Яков ЛИВШИЦ.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".