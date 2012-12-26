В 2013 году спрос на ипотеку будет снижаться

«Хорошо это или плохо, но банкиров нельзя обвинять в создании питательной среды, по очень простой причине, - дает свое видение проблемы генеральный директор Национального Рейтингового Агентства (Москва) Виктор ЧЕТВЕРИКОВ. - Задача банкиров, как и любых других бизнесменов, - создание эффективной модели бизнеса, позволяющей генерировать прибыль. Они цинично продают продукты, в данном случае финансовые или банковские, от продажи которых они получают доход и впоследствии прибыль. Операции банков на сегодняшний день достаточно сильно формализованы, поэтому в отличие от потребительского кредитования процедура выдачи кредита на покупку квартиры имеет достаточно четкие формальные критерии, устанавливаемые не только самим банком, но и регулятором. Поэтому не стоит обвинять банки в формализме и бюрократизме. Так построена эта процедура в отрасли. Если внедрить технологию потребительского кредитования в другие кредитные продукты, то боюсь, что уже через пару лет нам предстоит создавать финансовый рынок с нуля. А вообще правильнее - перестать выдавать кредиты под «филькины грамоты» и липовые справки о доходах (а ведь многие банки этим занимаются на свой и АСВ страх и риск). Давайте начнем исправлять ситуацию с себя, и для этого - получать только официальную зарплату и платить официальные налоги, без поправки на извечные «физиологические особенности» нашей многострадальной страны. Возможно, тогда ничего не надо будет выдумывать ни нам - ни банкирам».