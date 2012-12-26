В новый год без старых долгов предлагает войти Дальневосточный Сбербанк

Акция, которая продлится до 7 марта 2013 года, позволит Дальневосточному банку Сбербанка России возвратить часть должников в число нормальных клиентов банка, позволяющее им в полной мере пользоваться всеми предложениями банка. Сами же должники смогут таким образом не только избежать дополнительных платежей, санкций и неприятностей от встреч с судебными приставами и коллекторами, но и восстановить свою кредитную историю, что также много значит в современном мире. Испорченная кредитная репутация сильно вредит жизни человека, не давая возможности пользоваться услугами многих банков, значительно повышая цену кредитов, в тех финансовых учреждениях, которые будут все-таки готовы выдать деньги ненадежному партнеру. Потому должникам не стоит отмахиваться от протянутой «Руки помощи», брошенного «Спасательного круга» или предоставленного «Второго шанса» от заботящегося о них Сбербанка.