В перспективе Дальний Восток останется без местных страховщиков

- Проблема была бы, если бы это оставалось незастрахованным. Были случаи, Крымск в частности, скандальные потому, что оказалось ничего не застраховано в той зоне, где должны были страховаться. А у вас в принципе все было сделано так, как должно быть, и компаниям теперь предстоит выплатить все, и там уже платят. Система сработала - было застраховано и компании берут на себя эти обязательства. Это говорит о том, что какой-то прогресс все-таки есть.