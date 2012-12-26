В Приморье рост тарифа не спасет операторов пригородных пассажирских перевозок

«Если несколько лет назад тарифы, применяемые на проезд в пригородных поездах, были меньше автобусных, то в настоящее время на ряде маршрутов тарифная политика автотранспортных предприятий более привлекательна для пассажира. Например, стоимость проезда на городском автобусе Угольная-Владивосток составляет 15 рублей, а у нас на данном маршруте - 47 рублей, с Нового года будет еще выше», - сообщил генеральный директор ОАО «Экспресс Приморья» Сергей КУЗНЕЦОВ.