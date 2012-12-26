В Приморском крае начинает развиваться лизинг персонала

Скандальный проект закона о запрете заемного труда готовится ко второму чтению в Госдуме. Вполне возможно, что в наступающем 2013 году его судьба все-таки решится. Перспективы лизинга персонала эксперты рынка труда и законодатели обсуждают уже несколько лет и никак не могут прийти к консенсусу. Специально для «ЗР» эту тему прокомментировали российские и дальневосточные рекрутеры.
Для начала напомним, что законопроект о запрете заемного труда был внесен в Госдуму полтора года назад и рассмотрен в первом чтении. Он вызвал огромное количество нареканий и споров. Его авторы - председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ и его коллега Михаил ТАРАСЕНКО - утверждали, что он направлен на защиту людей. Противники законопроекта спрашивали: а как же аутсорсинг, аутстаффинг? В итоге была создана рабочая группа, и ко второму чтению подготовлен компромиссный законопроект.
Предполагается, что передавать работников «в аренду» можно будет частным лицам для их личного обслуживания, предприятиям - на время больничного или декретного отпуска основного сотрудника, также - на заведомо временные рабочие места (до полугода). Не запретят аутсорсинг. Не будет проблем, когда кадры перемещаются с предприятия на предприятие внутри холдинга. Законопроект предусматривает, что принимающий работодатель должен гарантировать временным работникам соблюдение трудового законодательства, их заработная плата не должна быть ниже, чем у основного персонала, выполняющего идентичную работу. Типовой трудовой договор с заемными работниками будет прописан законодательно.
Будет запрещено приглашать временных работников, если основному персоналу задерживается зарплата, если предприятие находится в стадии банкротства, если на нем вредные условия труда, если основной коллектив объявил забастовку.
«Все, что касается заемного труда, то эти отношения регламентирует Конвенция МОТ, однако российские профсоюзные организации наотрез отказываются ее подписывать, - говорил в интервью «ЗР» во время своего визита во Владивосток консультант центра NS Consulting, известный эксперт в области трудовых отношений Дмитрий КОФАНОВ. - У них на это есть свои основания. Дело в том, что заемный труд добросовестным работодателям действительно позволяет сокращать административные расходы. Недобросовестные же организации используют его в своих схемах. Например, сегодня в России существует страховой тариф от 2 до 8,5% от фонда оплаты труда на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. Какой-нибудь металлургический завод, с максимальным тарифом 8,5%, создает маленькую компанию и всех металлургов выводит в эту компанию, приглашая их на завод на условиях лизинга. Основной деятельностью новой компании являются услуги со страховым тарифом 0,2%. Таким образом, завод экономит на страховых взносах огромные суммы. Именно поэтому противников у заемного труда очень много».
В то же время лизинг персонала имеет целый ряд положительных моментов.
«Компании таким образом решают задачи безработицы, с одной стороны, и нехватки талантов и кадров, с другой, - говорит Евгения ШУКУРОВА, руководитель Дальневосточного отделения международной рекрутинговой компании Kelly Services. - Для работника такая активность агентств занятости только выгодна. Единственное, что работник должен оценивать в момент подписания документов - законопослушный статус организации, в которую он оформляется при временном трудоустройстве. Как это оценить? Организация должна строго соблюдать законы и нормы трудового законодательства РФ и иметь высокопрофессиональный статус работодателя на российском рынке труда. Все условия работы должны быть прозрачны и внесены в трудовой договор».
В Приморье эта услуга только набирает обороты. «Практика использования заемного труда используется на Дальнем Востоке по сравнению с европейской частью намного реже, - говорит руководитель дальневосточного филиала компании Adecco Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА. - Основная причина заключается в емкости рынка и масштабах бизнеса. Услуга выгодна экономически для работодателя, если количество временных сотрудников в целом на территории России превышает 50 человек. К сожалению, такие проекты свойственны только для крупного федерального бизнеса. Локальный бизнес заинтересован пока только в труде низкооплачиваемого иностранного рабочего или снижении фонда оплаты труда через серые компании, что противоречит самой сущности этой услуги».
Евгения Шукурова также говорит о том, что на Дальнем Востоке заемный труд только развивается. Однако это направление Kelly Services планирует расширять.
Так нужно запретить заемный труд или его необходимо регламентировать?
Вот что думают по этому поводу эксперты. Генеральный директор кадрового холдинга АНКОР Сергей САЛИКОВ специально для «ЗР» так прокомментировал законодательную инициативу: «Заемный труд вряд ли будет запрещен, но необходимость изменений действительно назрела. Речь идет не о запрете, а о регулировании этой сферы. И в этом мы полностью поддерживаем инициативу государства. Введение заемного труда в правовое поле позволит «вымыть» с рынка черные и серые компании. Максимальная угроза, которая может стоять в рамках этой законодательной инициативы - это запрет западным компаниям оказывать подобную услугу. АНКОР готов взять на себя эти объемы уже сейчас, ресурсы компании позволяют оказывать клиентам поддержку в таком объеме».
Евгения Шукурова считает, что нужно найти компромисс в вопросе легализации временного персонала в России к взаимной выгоде работодателей и работников. «Встреча в Государственной Думе с фракцией «Единая Россия» в июле этого года окончательно прояснила, что позиция правительства РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциации частных агентств занятости, в которой генеральным директором является генеральный директор KELLY Russia Екатерина ГОРОХОВА, полностью противоречит позиции инициаторов законопроекта «о запрете заемного труда». Доводы были услышаны», - говорит она.
«По моему мнению, желание запретить заемный труд связано именно с существующими серыми схемами, которые никакого отношения не имеют к реальной услуге заемного труда, - говорит Марина Железнякова. - На самом деле, компании, лидирующие на этом рынке, часто предоставляют больше социальных гарантий, чем работодатель, и более оперативны в решении каких либо нестандартных ситуаций. Если мы вступили в ВТО, то отказ от существующей практики, по моему мнению, снижает конкурентные способности наших компаний и страны в целом».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".