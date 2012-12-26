В Приморском крае начинает развиваться лизинг персонала

«Все, что касается заемного труда, то эти отношения регламентирует Конвенция МОТ, однако российские профсоюзные организации наотрез отказываются ее подписывать, - говорил в интервью «ЗР» во время своего визита во Владивосток консультант центра NS Consulting, известный эксперт в области трудовых отношений Дмитрий КОФАНОВ. - У них на это есть свои основания. Дело в том, что заемный труд добросовестным работодателям действительно позволяет сокращать административные расходы. Недобросовестные же организации используют его в своих схемах. Например, сегодня в России существует страховой тариф от 2 до 8,5% от фонда оплаты труда на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. Какой-нибудь металлургический завод, с максимальным тарифом 8,5%, создает маленькую компанию и всех металлургов выводит в эту компанию, приглашая их на завод на условиях лизинга. Основной деятельностью новой компании являются услуги со страховым тарифом 0,2%. Таким образом, завод экономит на страховых взносах огромные суммы. Именно поэтому противников у заемного труда очень много».