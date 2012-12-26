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Владимир Миклушевский: Я буду вместе с вами работать на созидание

26 декабря 2012, 22:45
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель Законодательного Собрания края (ЗС ПК) Виктор ГОРЧАКОВ встретились с членами Совета председателей представительных органов местного самоуправления.
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Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель Законодательного Собрания края (ЗС ПК) Виктор ГОРЧАКОВ встретились с членами Совета председателей представительных органов местного самоуправления.

Собравшиеся обсудили роль представительных органов в социально-экономическом развитии территорий, сообщает пресс-служба ЗС ПК. И сошлись на том, что муниципальные органы власти должны усилить работу по социальным направлениям.

- Я буду вместе с вами работать на созидание, на благополучие жителей края, - сказал Владимир Миклушевский. – Население ждет реального улучшения жизни и открытости власти перед обществом.

Председатель думы Анучинского района Сергей ОСАДЧЕВ обратил внимание Владимира Миклушевского на ситуацию со строительством реабилитационного центра для детей, больных церебральным параличом, на завершение которого у местных властей не хватает средств. Председатель думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ затронула вопрос передачи земель Минобороны и военных городков в распоряжение муниципалитетов. Председателя думы Находкинского округа Михаила ПИЛИПЕНКО волновал слишком долгий процесс оформления земельных участков. Председатель думы Тернейского района Сергей КОСАЧЕВ заострил внимание на необходимости прокладки линии электропередачи в поселки Пластун и Терней.

- Работа Совета нацелена на взаимообогащение передовым опытом и актуальное законотворчество, - сказал Виктор Горчаков. - По мнению председателей дум, созданный в 2003 году по инициативе краевого парламента Совет является одним из наиболее действенных коллегиальных органов.

В 2013 году Совету председателей представительных органов местного самоуправления исполнится 10 лет.

Газета "Золотой Рог".

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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