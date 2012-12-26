Владимир Миклушевский: Я буду вместе с вами работать на созидание

Председатель думы Анучинского района Сергей ОСАДЧЕВ обратил внимание Владимира Миклушевского на ситуацию со строительством реабилитационного центра для детей, больных церебральным параличом, на завершение которого у местных властей не хватает средств. Председатель думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ затронула вопрос передачи земель Минобороны и военных городков в распоряжение муниципалитетов. Председателя думы Находкинского округа Михаила ПИЛИПЕНКО волновал слишком долгий процесс оформления земельных участков. Председатель думы Тернейского района Сергей КОСАЧЕВ заострил внимание на необходимости прокладки линии электропередачи в поселки Пластун и Терней.