Во Владивостоке морские перевозки на мыс Чуркин и мыс Поспелова закроются с 1 января

Штат компании с 1 января 2013 года будет состоять из 136 человек – ранее их было более 200. С 1 марта количество судов и персонала также будет существенно сокращено. В 2013 году «Мортранс» будет осуществлять рейсы только на острова Попова и Рейнеке.