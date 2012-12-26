Во Владивостоке морские перевозки на мыс Чуркин и мыс Поспелова закроются с 1 января

ООО «Мортранс» существенно сокращает количество судов и сотрудников из-за прекращения с 1 января 2013 года паромного сообщения с Чуркинской переправой, также островом Русский с 1 марта 2013 года. После закрытия пассажирских линий компания сократит штат с 200 до 136 сотрудников, а также выставит на продажу три судна, сообщили в пресс-службе «Мортранса».
ООО «Мортранс», занимающееся пассажирскими перевозками по этим направлениям, выводит из эксплуатации три теплохода: «Яков Бутаков», «Шторм» и «Муссон». Суда будут выставлены на продажу. Самое старшее из этих судов - «Муссон», этот теплоход служил Владивостоку с 1976-го года.
Штат компании с 1 января 2013 года будет состоять из 136 человек – ранее их было более 200. С 1 марта количество судов и персонала также будет существенно сокращено. В 2013 году «Мортранс» будет осуществлять рейсы только на острова Попова и Рейнеке.
За 2012 год, ставший последним по многим направлениям работы, флот «Мортранса» перевез около 700 тысяч пассажиров, сделал 7 тысяч рейсов и прошел 82 тысячи миль (эта цифра равна трехкратному расстоянию вокруг земного шара).
Морские пассажирские линии «Владивосток - м. Чуркин», «Владивосток – о. Русский (м. Поспелова)» закроются с 1 января 2013 года. Эта же участь ждет рейс на Подножье, но с 1 апреля 2013 года. До этого времени администрация Владивостока планирует полностью наладить автобусное сообщение на остров.
Но «лазейка» сохранить городское морское сообщение все-таки остается при условии, если «Мортрансу» выделят резервные 154 млн рублей. Эти средства заложены в городской бюджет на 2013 год.